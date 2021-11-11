Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Леросу вручили подозрение за средний палец в сторону Зеленского

Леросу вручили подозрение за средний палец в сторону Зеленского (28)

OstanniPodii.com 2021.11.11 12:18
11 / 11 / 2021 12:13, автор: Павло Луцький скриншот Народный депутат Гео Лерос, который с трибуны Верховной Рады показал средний палец президенту Украины, сообщено подозрение в хулиганстве. Об этом информируют OstanniPodii.com со ссылкой на пресс-службы Государственного бюро расследований и Офиса генерального прокурора, а также сообщение самого нардепа в Facebook. 11 ноября сотрудники ГБР вручили письменное уведомление о подозрении
ПОДОЗРЕНИЕ, ТРИБУНА, ЖЕСТ, НЕУВАЖЕНИЕ, УЗНАВАЕМОСТЬ, ЗЕЛЕНСКИЙ, Зеленский, Украина

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2021
© InfoStream, 2021