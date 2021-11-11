Леросу вручили подозрение за средний палец в сторону Зеленского (28)

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- Леросу объявили подозрение за средний палец Зеленскому : Українська правда 11:41
- Средний палец в адрес Зеленского может стоить Леросу 5 лет ограничения свободы, - ГБР предъявила подозрение : Iнше ТВ 11:37
- Леросу вручили подозрение за хулиганство в стенах Рады - ГБР : APnews.com.ua 11:30
- 11 ноября 2021, четверг, 11:13 Обновляется ГБР сообщило о подозрении Леросу за "фак" Зеленскому : Українські Новини 11:15