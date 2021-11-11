Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Лукашенко угрожает заблокировать транзит газа в ЕС в случае принятия новых санкций против Беларуси (обновлено)

Лукашенко угрожает заблокировать транзит газа в ЕС в случае принятия новых санкций против Беларуси (обновлено) (56)

Энергетический Корреспондент 2021.11.11 15:33
Александр Лукашенко посоветовал Западу "думать, прежде чем грозить Белоруссии новыми санкциями и закрытием границ". Он пригрозил, что в ответ может перекрыть транзит российского газа в Европу, пишет "Агентство нефтегазовой информации". Он также заметил, что через Беларусь идет транснациональный магистральный экспортный газопровод "Ямал-Европа", причем в последнее время объемы транзита газа из России на Запад значительно увеличились.
ЛУКАШЕНКО, ЕВРОПА, ПЕРЕКРОЙ, ЗАКРОЙ, ПРИБАЛТИКА, ТРАНЗИТ, Лукашенко, Беларусь, Россия, Украина, Польша, Минск

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2021
© InfoStream, 2021