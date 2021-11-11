Впервые в истории страны: Минобороны получило от СБУ изъятое оружие на 1 млрд грн (38)

- СБУ передала в Минобороны военное вооружение, общая сумма которого достигает 1 млрд грн : Лига Информ 22:07
- СБУ передала в Минобороны 500 тонн изъятого оружия (фото, видео) : FaceNews 21:45
- Российская контрабанда: Минобороны получило военное вооружение на 1 млрд грн : ТСН.ua 21:02
- Впервые в истории Украины: военное вооружение на миллиард гривен получило Минобороны от СБУ : Парламент.UA 20:41
- СБУ передала в Минобороны партию оружия : Hubs 18:42
- СБУ передала Минобороны изъятое контрразведкой оружие на 1 млрд грн : Газета День 18:28
- СБУ передала военным сотни тонн оружия, изъятого во время спецопераций (фото, видео) : Главком 18:06
- Впервые в истории! СБУ передала Минобороны изъятое оружие на 1 млрд гривен : Гуру.ua 17:41
- 11 ноября 2021, 17:13 От гранатометов до ракет: крупную партию арестованного оружия СБУ впервые передала для Минобороны : Dialog.ua 17:27
- СБУ передала в Минобороны 500 тонн изъятого оружия на миллиард гривен : Страна.ua 17:01
- ВСУ будет воевать российским конфискатом (ФОТО, ВИДЕО) : UA-Reporter.com 16:45
- Ракеты, взрывчатка и комплектующие к танкам: СБУ передала Минобороны "трофеев" на миллиард гривен : RegioNews 16:42
- СБУ передала в Минобороны более 500 тонн оружия (ФОТО) : UATV 16:15
- СБУ передала Минобороны 500 тонн вооружения на 1 млрд : ForUm 16:05
- СБУ передала на баланс Минобороны арестованное военное вооружение : Вести.ua 15:46
- Впервые в истории: Минобороны отдали сотни тонн конфискованного оружия и техники : Gazeta.ua 15:36
- СБУ впервые в истории передала Минобороны изъятое оружие на 1 млрд грн : Depo 15:31
- Уникальный случай: СБУ обнаружила вооружение на 1 миллиард и передала его военным : 24 канал 15:30
- Впервые в истории Украины СБУ передала Минобороны арестованного оружия на миллиард гривен : Преступности.нет 15:11
- СБУ передала Минобороны изъятого российского оружия на один миллиард гривен : GuildHall 15:06
- Впервые в истории страны: Минобороны получило от СБУ изъятое оружие на 1 млрд грн : Еспресо TV 15:04
- СБУ передала в Минобороны военное вооружение на 1 млрд грн : Крылья 15:01
- СБУ впервые передала армии вооружение на 1 млрд грн, изъятое при спецоперациях - фото : APnews.com.ua 15:00
- СБУ передала Министерству обороны изъятое оружие : Правда за Одессу 14:35
- Впервые в истории! СБУ передала Минобороны изъятое оружие на 1 млрд гривен : Сегодня.ua 14:32
- СБУ передала Минобороны арестованное военное вооружение на миллиард гривень (фото, видео) : УНИАН 14:17
- СБУ передала Минобороны изъятое вооружение российских компаний на 1 млрд гривен (ВИДЕО) : NewsMir.info 14:10
- СБУ передали в Минобороны вооружения на 1 млрд гривен : Аргументы и Факты Украина 14:09
- Ноябрь, 11 в 14:01 Ракеты, боеприпасы и тротил: СБУ передала Минобороны вооружение на 1 млрд грн : ICTV Факти 14:07
- Гранатометы, мины, двигатели: СБУ передало в Минобороны вооружения на 1 млрд грн (видео) : Фокус 14:05
- Впервые в истории: СБУ передала Минобороны вооружения на миллиард гривен : Экономические новости 14:04
- Впервые в Украине. СБУ передала Минобороны 500 тонн изъятого оружия на 1 млрд грн - видео : ЛІГАБізнесІнформ 13:39
- СБУ передала Министерству обороны изъятое оружие : Единая Одесса 13:32
- Впервые в истории Украины. СБУ передала Минобороны изъятое оружие на 1 млрд гривен : РБК-Україна 13:16
- 11 ноября 2021, четверг, 12:48 Впервые в истории СБУ передала Минобороны вооружение. Его общая стоимость 1 млрд гривен : Українські Новини 13:15
- Впервые в истории страны: СБУ передала Минобороны арестованного оружия на 1 млрд гривен : Новое Время 13:01