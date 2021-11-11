Впервые в истории страны: Минобороны получило от СБУ изъятое оружие на 1 млрд грн (38)

Еспресо TV 2021.11.11 15:04

11 ноября, 2021 четверг 14:21 Впервые в истории Украины Служба безопасности передала Минобороны арсенал вооружения общей стоимостью 1 млрд грн, который контрразведка изъяла во время спецопераций Об этом сообщает пресс-служба СБУ. "Учитывая ситуацию в государстве, следователи спецслужбы подготовили соответствующее ходатайство: Министерство обороны согласилось принять это военное имущество на баланс, а суд и правительство санкционировали