Оружие будущего. Завод "Меридиан" будет серийно производить украинские боевые роботы (42)

MY.UA 2021.11.11 15:46

11 ноября, 13:36 Финалисты конкурса стартапов Sikorsky Challenge-2021 представили свои наработки по боевым роботам. Их производство наладят на предприятии "Укроборонпрома". Завод "Меридиан" имени Королева госконцерна "Укроборонпром" примет участие в производстве боевых роботов в рамках программы Sikorsky Challenge-2021. Об этом сообщает пресс-служба госконцерна. ФОКУС в Google Новостях. Подпишись - и всегда будь в курсе событий. Подписаться