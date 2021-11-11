Оружие будущего. Завод "Меридиан" будет серийно производить украинские боевые роботы (42)

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- 11.11.2021 18:20 В Украине будут создавать боевых роботов, чтобы усилить обороноспособность страны : GlavPost.ua 18:39
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- Укроборонпром будет производить боевого робота для военных задач : Еспресо TV 18:34
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- В Украине будут разрабатывать боевые роботы: что об этом известно : 24 канал 18:31
- 11.11.2021 в 18:28 В Украине планируют создавать боевых роботов : InfoResist.org 18:30
- Украина будет производить собственных боевых роботов : РБК-Україна 18:16
- В Украине начнут создавать боевых роботов : Новости N 18:13
- Укроборонпром займется созданием боевых роботов : АналитикаUA.net 18:08
- Укроборонпром будет создавать отечественное "оружие будущего" : Gazeta.ua 18:06
- Украина начинает производство боевых роботов - Укроборонпром : APnews.com.ua 18:00
- Укроборонпром решил делать боевых роботов : Вести.ua 17:46
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- В Украине будут создавать боевые роботы : Українська правда 17:41
- "Укроборонпром" анонсировал создание мобильных боевых роботов : Страна.ua 17:31
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- Укроборонпром планирует создать боевых роботов : Укринформ 16:47
- 11 ноября, 2021, 16:21 "Укроборонпром" примет участие в создании боевых роботов : Zik 16:47
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