ДТП в Харькове: водитель Land Cruiser искал закладку наркотиков (140)

From-UA.com 2021.11.11 18:36

18:13 На видео видно, как мужчина некоторое время ходит у лужайки, после чего приседает за одним из автомобилей. Журналисты предполагают, что в этот момент он искал "закладку" наркотиков Водитель, сбивший двоих детей на пешеходном переходе на проспекте Науки в Харькове, искал "закладку" наркотиков. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал "Харьков Life". По данным журналистов, на кадрах запечатлён именно водитель Land Cruiser,