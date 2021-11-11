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ДТП в Харькове: водитель Land Cruiser искал закладку наркотиков

ДТП в Харькове: водитель Land Cruiser искал закладку наркотиков (140)

From-UA.com 2021.11.11 18:36
18:13 На видео видно, как мужчина некоторое время ходит у лужайки, после чего приседает за одним из автомобилей. Журналисты предполагают, что в этот момент он искал "закладку" наркотиков Водитель, сбивший двоих детей на пешеходном переходе на проспекте Науки в Харькове, искал "закладку" наркотиков. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал "Харьков Life". По данным журналистов, на кадрах запечатлён именно водитель Land Cruiser,
ХАРЬКОВ, ПЕРЕКРЕСТОК, ПРОСПЕКТ, ПЕРЕХОД, ВОДИТЕЛЬ, ЗЕБРА, Монастырский, Харьков, Украина

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