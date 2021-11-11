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Нападение на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке": Двух фигурантов дела возобновили в должностях

Нападение на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке": Двух фигурантов дела возобновили в должностях (71)

Преступности.нет 2021.11.11 20:41
11.11.2021 20:23 Директора департамента банковской безопасности "Укрэксимбанка" Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности банка Олега Осипова, которые по приказу главы правления этого финучреждения Евгения Мецгера 4 октября применили силу против журналистов программы "Схемы" в его рабочем кабинете, восстановили на должностях. Об этом сообщает Радио Свобода. Тельбизов и Осипов обвиняются в уголовном производстве, открытом по
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