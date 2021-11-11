Украина срочно импортировала электроэнергию из Словакии (40)

- Украина досрочно прекратила помощь из Словакии благодаря включению дополнительного блока Бурштынской ТЭС : Obozrevatel 22:16
- Украина запросила у Словакии аварийную помощь о поставках электроэнергии : NewsOne 21:40
- Украина снова запросила аварийную электроэнергию у Словакии : Depo 21:30
- 11 ноября 2021, 20:53 Словакия экстренно помогла Украине электричеством после ЧП на Бурштынской ТЭС : Dialog.ua 21:27
- Украина получает аварийную помощь электричеством из Словакии : Нова Влада 21:12
- Украина запросила аварийную помощь из энергосистемы Словакии : 112.ua 21:00
- Украина снова запросила аварийную помощь у Словакии из-за аварии на Бурштынской ТЭС Ахметова : Fin.org.ua 20:35
- Дефицит угля: Укрэнерго" запросило аварийную помощь из Словакии : APnews.com.ua 20:30
- Украина снова запросила аварийную помощь у Словакии из-за аварии на Бурштынской ТЭС Ахметова : Укрудпром 20:15
- Украина запросила у Словакии аварийную помощь на поставку электроэнергии : Новини Live 20:13
- Киев аварийно просит помощи у энергосистемы еще одной страны : NewsMir.info 20:10
- Нехватка угля на Калушской ТЭЦ и ремонт ГЭС блоков Бурштынской ТЭС - в Укрэнерго назвали причины аварийной помощи из Словакии : Сегодня.ua 20:01
- "Укрэнерго" запросила 100 МВт аварийной помощи из Словакии в "БуОС" из-за аварийного отключения двух блоков "БуТЭС" : Энергореформа 19:49
- 11 ноября, 2021, 19:13 Украина запросила аварийную помощь электроэнергии у Словакии : Zik 19:47
- Украина вновь запросила аварийную помощь на поставки электроэнергии : Вести.ua 19:46
- "Укрэнерго" сделало запрос на аварийную помощь из Словакии : ПрессОрг24 19:44
- Киев аварийно просит помощи у энергосистемы еще одной страны : Ракурс 19:27
- "Укрэнерго" сделало запрос на аварийную помощь из Словакии : DailyUA 19:26
- "Укрэнерго" активировало аварийную помощь из энергосистемы Словакии : Перший Незалежний 19:20
- Украина срочно импортировала электроэнергию из Словакии : ТСН.ua 19:17
- 11.11.2021, 18:35 Украина запросила аварийную помощь из энергосистемы Словакии : В Час Пик 19:16
- Украина активировала 100 МВт аварийной помощи от Словакии из-за свищей в котлах на Бурштынской ТЭС : Страна.ua 19:16
- Нехватка угля на Калушской ТЭЦ и ремонт ГЭС блоков Бурштынской ТЭС - в "Укрэнерго" назвали причины аварийной помощи из Словакии : Znaj.ua 18:48
- "Укрэнерго" сделало запрос на аварийную помощь из Словакии : Українські національні новини 18:47
- 11 ноября 2021 18:09 Словакия предоставила аварийную помощь электроэнергией на западную Украину : thePage 18:47
- Нехватка угля на Калушской ТЭЦ и ремонт ГЭС блоков Бурштынской ТЭС - в "Укрэнерго" назвали причины аварийной помощи из Словакии : Obozrevatel 18:46
- Укрэнерго запросило аварийную помощь у Словакии из-за отключения блоков на ТЭС Ахметова : Український Бізнес Ресурс 18:45
- Нехватка угля на Калушской ТЭЦ и ремонт ГЭС блоков Бурштынской ТЭС - в "Укрэнерго" назвали причины аварийной помощи из Словакии : Politeka 18:41
- 11.11.2021 17:42 Украина получает аварийную помощь электричеством из Словакии : GlavPost.ua 18:39
- 18:25 11.11.2021 Аварийная помощь из Словакии в "БуОс" поступала на протяжении двух часов - "Укрэнерго" : Интерфакс-Україна 18:30
- Украина снова запросила аварийную помощь электроэнергией : Капитал 18:21
- Украина снова попросила энергопомощь у Словакии : ZN,UA 18:18
- Украина вновь запросила аварийную помощь на поставки электроэнергии : УНИАН 18:17
- Укрэнерго второй раз за ноябрь активировало аварийную помощь из-за проблем на Бурштынской ТЭС : Kosatka.Media 17:53
- "Укрэнерго" активировало аварийную помощь из Словакии : UaProm 17:51
- 11 ноября 2021, четверг, 17:40 Украина получает аварийную помощь электричеством из Словакии : Українські Новини 17:46
- Украина снова запросила аварийную помощь электроэнергии : УП: Економічна правда 17:34
- Укрэнерго активировало аварийную помощь из Словакии : Укринформ 17:32
- "Укрэнерго" запросило аварийную помощь из Словакии : Перший Діловий 16:35
- "Укрэнерго" снова попросило аварийную помощь из Словакии из-за аварий на ТЭС : ЭлектроВести 15:35