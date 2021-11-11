С владельца танкера Delfi взыскали более 16 тысяч долларов за загрязнение Черного моря (44)

04868.com.ua Черноморск 2021.11.11 19:01

Компанию-владельца танкера Delfi оштрафовали на более 16 тысяч долларов. Нефтепродукты, вытекающие из судна, загрязняли Черное море. Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокураторы. Напомним, что в ноябре 2019 года Delfi, находясь в Черном море в акватории порта "Южный", в условиях шторма, был сорван с якоря и, дрейфуя, сел на мель вблизи одесского пляжа Дельфин.