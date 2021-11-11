С владельца танкера Delfi взыскали более 16 тысяч долларов за загрязнение Черного моря (44)

- С судовладельца танкера "Delfi" взыскали более $16 тысяч за загрязнение Черного моря : Газета День 21:28
- Судовладелец Delfi возместил ущерб, нанесенный окружающей среде из-за загрязнения Черного моря : Одесский Наблюдатель 21:06
- Дело по танкеру Delfi: возместить экологический ущерб : Соцпортал 20:39
- С судовладельца танкера "Delfi" взыскали 16 тысяч долларов : Главное 20:06
- Загрязнение Черного моря: судовладельца Delfi суд оштрафовал на $16 тысяч : 5 Канал 20:01
- $329 за килограмм: владельца танкера "Делфи" обязали возместить ущерб за слив нефти в море : APnews.com.ua 20:00
- Суд взыскал с владельца танкера Delfi более 16 тыс. долл. из-за загрязнения Черного моря : ПрессОрг24 19:44
- Дело о крушении Delfi: С владельца танкера взыскали $16 тысяч ущерба за загрязнение Черного моря : Преступности.нет 19:41
- 11.11.2021 19:06 Судовладелец Delfi возместил ущерб, нанесенный окружающей среде из-за загрязнения Черного моря : Одессит.ua 19:16
- Эпопея вокруг танкера "Delfi": одесский суд обязал владельца заплатить 16 тысяч долларов штрафа : Odessa.net.ua 19:15
- Суд взыскал с владельца танкера Delfi более 16 тыс. долл. из-за загрязнения Черного моря : NewsWeek 19:07
- Дело танкера Delfi: владельца судна обязали возместить нанесенный окружающей среде ущерб : РБК-Україна 19:01
- С владельца танкера Delfi взыскали более 16 тысяч долларов за загрязнение Черного моря : 04868.com.ua Черноморск 19:01
- Суд взыскал с владельца танкера Delfi компенсацию ущерба из-за загрязнения Черного моря : UA.news 18:50
- Владелец затонувшего танкера Delfi заплатит всего $16 тысяч ущерба : ZN,UA 18:48
- Одесский суд оштрафовал владельцев танкера Delfi на 16 тысяч долларов : Измаил вечерний 18:47
- Одесский суд взыскал убытки с владельца танкера "Delfi" : Depo 18:32
- Владелец танкера Delfi заплатит за загрязнение Черного моря всего $16 тысяч : Капитал 18:21
- С владельца судна Delfi взыскали 16 тысяч долларов за загрязнение моря : Перший Незалежний 18:20
- Суд оштрафовал судовладельца танкера "Delfi" за загрязнение Черного моря : Бессарабiя.UA 18:18
- Дело "Делфи": с судовладельца взыскали 16 тыс. долл : 7 телеканал Одессы 18:03
- 17:10, Сегодня Крушение судна Delfi в Одессе: владельца оштрафовали на более 16 тысяч долларов : 048.ua Одесса 18:01
- За загрязнение моря. С владельца танкера Delfi взыскали $16 тысяч : Новое Время 18:01
- Сегодня 17:43 С хозяина танкера Delfi взыскали 16 тысяч долларов за загрязнение Чёрного моря : Таймер Одесса 17:47
- 11.11.2021 :: 17:18 С владельца танкера Delfi взыскали более $16 тыс. за загрязнение Черного моря : Транспортный бизнес 17:45
- С владельца танкера Delfi взыскали более 16 тысяч долларов за загрязнение Черного моря : 24 канал 17:31
- Суд взыскал с владельца танкера Delfi более 16 тыс. долл. из-за загрязнения Черного моря : DailyUA 17:26
- Эпопея Delfi: владелец танкера должен заплатить Украине 16 тысяч долларов : УСИ Одесса 17:25
- Суд взыскал с владельца танкера Delfi более 16 тыс. долл. из-за загрязнения Черного моря : Українські національні новини 17:17
- 11 ноября 2021, четверг, 17:12 Суд взыскал с владельца танкера "Делфи" $16 тыс. убытков за загрязнение Черного моря нефтепродуктами : Українські Новини 17:16
- Прокуратура взыскала с владельца Delfi 16 тыс долл за загрязнение моря : Вести.ua 17:16
- С владельца танкера Delfi взыскали ущерб за загрязнение Черного моря : MY.UA 17:16
- Чистота Черного моря стоит 16 тысяч долларов? : Odessa.net.ua 17:15
- Одесский суд оштрафовал владельцев танкера Delfi на 16 тысяч долларов : Odessa Online 17:15
- Компанию-владелицу танкера Delfi, который загрязнил море в Одессе, оштрафовали на 16 тысяч долларов : Новини Live 17:13
- С судовладельца танкера "Delfi" взыскали 16 тысяч долларов : NewsMir.info 17:10
- Прокуратура взыскала $16 тыс. с судовладельца танкера Delfi за ущерб из-за загрязнения Черного моря : Еспресо TV 17:04
- Владельца танкера DELFI обязали компенсировать ущерб для Черного моря : 368.media 17:04
- С судовладельца танкера "Delfi" взыскали 16 тысяч долларов : УП: Економічна правда 17:04
- С владельца танкера Delfi взыскали более $16 тысяч за загрязнение Черного моря : Укринформ 17:02
- Прокуратура взыскала с владельца судна Delfi $16 тысяч за загрязнение моря в Одессе : Бабель 16:44
- С владельца танкера Delfi взыскали ущерб за загрязнение Черного моря : Шиповник.ua 16:37
- С владельца танкера Delfi взыскали ущерб за загрязнение Черного моря : Единая Одесса 16:32