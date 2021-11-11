Рассмотреть петицию Стерненко о запрете въезда россиянам в Украину обязали Зеленского (37)

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- Россиянам запретят въезд в Украину? Петиция набрала нужное число подписей : Апостроф 21:15
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- 11.11.2021 21:35 Зеленскому придется ответить на петицию Стерненко о запрете въезда россиянам в Украину : Интеллект Украины 20:45
- Петиция о запрете въезда россиян набрала нужное количество голосов : Шиповник.ua 20:37
- Петиция о запрете въезда россиянам в Украину набрала нужное число голосов : From-UA.com 20:36
- 20:11 11 Ноя 2021 Петиция о запрете гражданам РФ посещать Украину набрала необходимое число голосов : Рубрика 20:34
- Петиция к Зеленскому об ограничении въезда для россиян набрала необходимое количество голосов : Укринформ 20:17
- Петиция о запрете въезда россиян набрала нужное количество голосов : Винница Реал 20:12
- Рассмотреть петицию Стерненко о запрете въезда россиянам в Украину обязали Зеленского : 7Днів.info 20:07
- Запрет въезда в Украину или визовый режим для граждан РФ: Зеленский должен ответить на такую петицию : ZN,UA 19:48
- Что ответит Зеленский? Президента попросили не пускать россиян в Украину : Сегодня.ua 19:17
- Ноябрь, 11 в 19:02 Петиция о визовом режиме с гражданами РФ набрала более 25 тыс. голосов : ICTV Факти 19:07
- Петиция на сайте президента об ограничении въезда гражданам страны-агрессора набрала более 25 тысяч голосов : 0564.ua Кривой Рог 19:02
- Петиция на сайте президента Украины об ограничении въезда россиянам набрала 25 тысяч голосов : Крым.Реалии RFE/RL 18:55
- Петиция Стерненко к Зеленскому о запрете гражданам РФ въезда в Украину набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов : Еспресо TV 18:34
- Стерненко предложил запретить въезд россиянам. Петиция набрала 25 000 подписей за 10 дней : Экономика.com.ua 18:32
- Украинцы "дожали" петицию о запрете россиянам въезжать в Украину : Depo 18:32
- Петиция о запрете въезда россиянам в Украину набрала необходимое количество голосов : 24 канал 18:30
- Петиция одессита о запрете россиянам посещать Украину набрала необходимые 25 тысяч голосов : Новини Live 18:13
- 17:39, Сегодня Петиция одесского активиста Стерненко о запрете въезда в Украину гражданам РФ набрала 25 тысяч : 048.ua Одесса 18:01
- 11 ноября 2021 17:35 Петиция о запрете на въезд гражданам РФ в рекордно короткие сроки набрала достаточно подписей. Теперь ее должен рассмотреть президент : thePage 17:47
- Россиянам могут запретить въезд в Украину: петиция набрала 25 тысяч : Realist.online 17:42
- Стерненко предложил запретить въезд россиянам. Петиция набрала 25 000 подписей за 10 дней : ЛІГАБізнесІнформ 17:38
- Петиция Стерненко о запрете на въезд россиян в Украину набрала необходимые 25 тыс. голосов : Гордон 17:37
- Украинцы просят Зеленского запретить россиянам ездить в Украину : Главком 17:36
- Запретить въезд россиянам: петиция одесского активиста набрала 25 тысяч голосов : УСИ Одесса 17:25
- Петиция о запрете въезда россиян в Украину набрала 25 тысяч голосов : УНИАН 17:17
- Зеленского обязали рассмотреть петицию Стерненко о запрете въезда россиянам в Украину : Страна.ua 17:16
- Зеленский рассмотрит петицию, запрещающую россиянам посещать Украину : Bigmir)net Новости 17:10
- За рекордно короткий срок. Петиция о запрете гражданам РФ посещать Украину набрала необходимое число голосов : Новое Время 17:01
- Запрет на въезд россиян в Украину: Зеленскому пришла петиция : Українська правда 16:41