Задержали водителя, сбившего двоих детей на пешеходном переходе в Харькове (49)

Укринформ 2021.11.11 18:02

11.11.2021 17:14 Работники правоохранительных органов задержали водителя, который сегодня сбил двоих детей на пешеходном переходе в Харькове. Как передает Укринформ, об этом министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил в Фейсбуке. "Водитель, который сегодня сбил двоих детей на пешеходном переходе в Харькове, задержан полицией и сейчас проходит тест на наркотики. Полицейские подозревают, что нарушитель находился под действием