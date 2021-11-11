Задержали водителя, сбившего двоих детей на пешеходном переходе в Харькове (49)

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- Водитель мог быть под наркотиками: всплыли новые детали страшного ДТП в Харькове : Сегодня.ua 20:02
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- Водитель, совершивший наезд на подростков в Харькове, задержан. Вероятно, он под действием наркотиков, - Монастырский : Kramatorsk.info 18:54
- 11 ноября, 2021, 18:41 ДТП в Харькове: Водитель, который наехал на детей задержан, он мог быть под наркотиками : Zik 18:47
- В Харькове водитель сбил двух детей на пешеходном переходе. Он привлекался за наркотики : ЛІГАБізнесІнформ 18:38
- Наезд на детей в Харькове: полиция проверяет виновника ДТП на наличие наркотиков (видео) : Фокус 18:35
- Опубликовано видео, как сбивший детей на внедорожнике харьковчанин ищет закладку с наркотиками : Страна.ua 18:31
- В Харькове задержали водителя, сбившего детей на переходе: Вероятно, нарушитель под действием наркотиков : Перший Незалежний 18:20
- Сын влиятельного отца и нарушитель ПДД: новые подробности о водителе, сбившем подростков на переходе в Харькове. Видео : Новини Live 18:13
- В Харькове внедорожник поехал на "красный" и сбил группу детей на пешеходном переходе (видео 18+) : Новости N 18:13
- ДТП на переходе в Харькове: водителя проверяют на наркотики : NewsWeek 18:07
- Монастрыский рассказал первые подробности ДТП в Харькове : From-UA.com 18:06
- Джип сбил детей в Харькове: полиция подозревает, что водитель был под наркотиками : Главком 18:06
- В Харькове водитель "снес" детей на переходе: глава МВД пообещал, что "негодяй будет отвечать" : DsNews 18:04
- Задержали водителя, сбившего двоих детей на пешеходном переходе в Харькове : Укринформ 18:02
- 17:25, Сегодня Водителя, сбившего двух подростков в Харькове, задержали: он мог находиться под действием наркотиков : 057.ua Харьков 18:02
- Монастырский прокомментировал новое резонансное ДТП в Харькове : MY.UA 18:01
- Виновник ДТП на проспекте Науки ранее привлекался к ответственности за хранение наркотиков : Первая Столица Харьков 18:00
- В Харькове задержали водителя, сбившего подростков на пешеходном переходе : UA.news 17:51
- Полиция подозревает сбившего детей на проспекте Науки водителя в приеме наркотиков : Харків Тimes 17:47
- ДТП с подростками в Харькове: водителя подозревают в приеме наркотиков : Власти.нет 17:46
- Негодяй будет отвечать - глава МВД прокомментировал жуткое ДТП в Харькове : Вести.ua 17:46
- В Харькове сбили двух подростков: появилась информация о водителе : Город Х 17:42
- 11.11.2021 17:29 Наезд на подростков на "зебре" в Харькове: нарушитель задержан, его проверяют на наркотики : MIGnews.com.ua 17:39
- В Харькове джип сбил двоих детей: водителя подозревают в злоупотреблении наркотиками : Медіаплатформа "НАШ" 17:39
- Ноябрь, 11 в 17:29 Подозревают в употреблении наркотиков: виновника нового ДТП в Харькове задержали : ICTV Факти 17:37
- В Харькове внедорожник сбил подростков на переходе : Правда за Одессу 17:36
- Монастырский прокомментировал новое резонансное ДТП в Харькове : World News 17:33
- Мог быть "под кайфом": в МВД рассказали первые детали о виновнике ДТП в Харькове : УНИАН 17:32
- ДТП на переходе в Харькове: водителя проверяют на наркотики : Українські національні новини 17:32
- Проверяют на употребление психотропов: водитель Land Cruiser, сбивший людей на "зебре" в Харькове, попадался на наркотиках : ТСН.ua 17:32
- Мог быть "под кайфом": в МВД рассказали детали о виновнике ДТП в Харькове : MY.UA 17:31
- Сбившего в Харькове двух подростков водителя джипа ранее ловили на наркотиках, но дело оказалось закрытым : Страна.ua 17:31
- Протащил более десяти метров: в Харькове внедорожник сбил двух пешеходов-детей : MY.UA 17:31
- Водителя внедорожника, сбившего двоих детей на переходе, проверят на употребление наркотиков - МВД : APnews.com.ua 17:30
- 17:15 11.11.2021 Водитель, сбивший двух подростков в Харькове, задержан, его проверяют на наркотики - глава МВД : Интерфакс-Україна 17:30