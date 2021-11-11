Еще почти тысяча жителей ОРДО заболели "ковидом" (6)

ОстроВ 2021.11.11 17:10

11.11.2021 16:48. В отдельных районах Донецкой области (ОРДО) за минувшие сутки выявлено 990 случаев заболевания COVID-19, скончались 67 человек. Таковы данные фейкового "минздрава ДНР" на 11 ноября. Так, оккупанты провели 2010 исследований на коронавирус, из них выявлено 867 случаев заболевания (43,1%) и у 123 пациентам диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически. За предыдущие сутки также скончались 67 больных.