В ближайшие сутки в Украине немного потеплеет (15)

Главное 2021.11.11 21:06

11 ноября 2021 21:02 В пятницу, 12 ноября, в Украине немного потеплеет. Ночью ожидается "минусовая" температура, днем ​до + 7-12, а на Севере и Востоке будет + 4-10 градусов. Как пишет "Главное", об этом на своей Facebook странице написала синоптик Наталья Диденко. По словам синоптика, завтра осадков не предвидится, поскольку антициклон будет определять сухую, преимущественно ясную погоду в большинстве областей Украины.