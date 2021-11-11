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В ближайшие сутки в Украине немного потеплеет

В ближайшие сутки в Украине немного потеплеет (15)

Главное 2021.11.11 21:06
11 ноября 2021 21:02 В пятницу, 12 ноября, в Украине немного потеплеет. Ночью ожидается "минусовая" температура, днем ​до + 7-12, а на Севере и Востоке будет + 4-10 градусов. Как пишет "Главное", об этом на своей Facebook странице написала синоптик Наталья Диденко. По словам синоптика, завтра осадков не предвидится, поскольку антициклон будет определять сухую, преимущественно ясную погоду в большинстве областей Украины.
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2021.11.12 (15)

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