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Минздрав подготовил приказ о расширении перечня профессий, для которых вакцинация от COVID-19 будет обязательной

Минздрав подготовил приказ о расширении перечня профессий, для которых вакцинация от COVID-19 будет обязательной (12)

УНИАН 2021.11.11 16:02
15:51, 11.11.21 На этот раз речь идет о работниках учреждений здравоохранения, местного самоуправления и органов территориальных общин. В Украине расширят перечень профессий для обязательной вакцинации \ фото REUTERS Министерство здравоохранения подготовило приказ об очередном расширении перечня профессий, для которых вакцинация от коронавируса является обязательной. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения
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2021.11.12 (12)

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