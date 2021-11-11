Минздрав подготовил приказ о расширении перечня профессий, для которых вакцинация от COVID-19 будет обязательной (12)

2021.11.12 (12)2021.11.11 (186) →
- 04:12 12.11.2021 В Каменском расширили список профессий с обязательной вакцинацией работников : Сайт города Днепродзержинска 06:29
- Кличко намекнули, чтобы сворачивал дистанционку в школах : Gazeta.ua 03:06
- В Украине более 800 тыс. доз вакцины от COVID-19 со сроком годности до конца ноября : Ліки в Україні 02:34
- Отстранение невакцинированных от работы - что нужно знать о своих правах (ВИДЕО) : Телеканал "Дом" 01:49
- В правительстве считают, что школы должны работать очно после отстранения непривитых учителей : ПрессОрг24 01:44
- Правительство настаивает, чтобы учебный процесс был очным - Шмыгаль : MY.UA 01:31
- В Мариуполе рассказали, сколько невакцинированных людей отстранили от работы : Новости Ю 01:27
- Правительство настаивает, чтобы учебный процесс был очным - Шмыгаль : УНИАН 01:17
- В Кабмине считают, что школы должны работать очно после отстранения непривитых учителей : NewsWeek 01:07
- Правительство настаивает, что учебный процесс в Украине должен происходить очно - Шмыгаль : Гордон 01:06
- В правительстве считают, что школы должны работать очно после отстранения непривитых учителей : DailyUA 00:26
- В правительстве считают, что школы должны работать очно после отстранения непривитых учителей : Українські національні новини 00:17