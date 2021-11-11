Минздрав подготовил приказ о расширении перечня профессий, для которых вакцинация от COVID-19 будет обязательной (12)

УНИАН 2021.11.11 16:02

15:51, 11.11.21 На этот раз речь идет о работниках учреждений здравоохранения, местного самоуправления и органов территориальных общин. В Украине расширят перечень профессий для обязательной вакцинации \ фото REUTERS Министерство здравоохранения подготовило приказ об очередном расширении перечня профессий, для которых вакцинация от коронавируса является обязательной. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения