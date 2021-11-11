Саакашвили готов прекратить голодовку, но с условием (8)

2021.11.12 (8)2021.11.11 (123) →
- Врач Саакашвили призвал Минздрав Грузии перевести экс-президента в гражданскую клинику : MY.UA 03:46
- Врач Саакашвили призвал Минздрав Грузии перевести экс-президента в гражданскую клинику : ТСН.ua 03:32
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- Уровень калия критически низкий: у Саакашвили снова ухудшилось состояние здоровья : DailyUA 01:26
- Уровень калия критически низкий: у Саакашвили снова ухудшилось состояние здоровья : NewsWeek 01:07
- Уровень калия критически низкий: у Саакашвили снова ухудшилось состояние здоровья : Українські національні новини 00:32
- Появилось видео, как Саакашвили затаскивают в тюремную больницу : NewsOne 00:10