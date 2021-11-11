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Саакашвили готов прекратить голодовку, но с условием

Саакашвили готов прекратить голодовку, но с условием (8)

УП Європейська правда 2021.11.11 18:04
Четверг, 11 ноября 2021, 16:59 Бывший президент Грузии и украинский гражданин Михеил Саакашвили пообещал прекратить голодовку, как только его переведут в гражданскую больницу. Об этом он сообщил в письме своим сторонникам в четверг, текст письма приводит грузинский оппозиционный телеканал Mtavari. В письме Саакашвили отметил, что его голодовка уже становится орудием россиян и нынешней власти, но "не против него, а против его страны".
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2021.11.12 (8)

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