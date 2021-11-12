Турция возмущена обвинениями в помощи Беларуси в разжигании миграционного кризиса (53)

2021.11.12 (53)2021.11.11 (52) →
- "Белавиа" перестанет пускать на рейсы из Турции граждан Ирака, Сирии и Йемена : ForUm 13:05
- Эрдоган помогает Европе: Турция запретила продажу билетов в Беларусь гражданам ряда стран : Ukr-Today.com 12:52
- 12.11.2021, 12:20 "Белавиа" прекращает принимать на рейсы граждан Ирака, Сирии и Йемена : В Час Пик 12:46
- Захід має всі ресурси, щоб знищити режим божевільного мінського диктатора : Obozrevatel 12:46
- 12.11.2021 :: 12:40 Турция запретила гражданам Ирака, Сирии и Йемена садиться на самолеты в Минск : Транспортный бизнес 12:45
- "Белавиа" отказалась возить граждан Ирака, Сирии и Йемена : Подробности.ua 12:41
- Турция запретила гражданам Ирака, Сирии и Йемена садиться на самолеты в Минск : GlavPost.Com 12:39
- Турция запретила продавать авиабилеты в Беларусь гражданам Ирака, Сирии и Йемена : Front News International 12:38
- Турция запретила "Белавиа" ввозить в Беларусь граждан Ирака, Сирии и Йемена : Depo 12:32
- Граждан Ирака, Сирии и Йемена не будут принимать на рейсы из Турции в Беларусь : FaceNews 12:30
- 12:14 12.11.2021 В Турции запретили гражданам Ирака, Сирии и Йемена летать в Беларусь - управление авиации : Интерфакс-Україна 12:30
- В Беларуси уже находятся 15 тысяч мигрантов, - Данилов : Газета День 12:28
- Эрдоган помогает Европе: Турция запретила продажу билетов в Беларусь гражданам ряда стран : Комета-Кропивницкий 12:23
- Турция запретила продавать авиабилеты в Беларусь гражданам Ирака, Сирии и Йемена : Власти.нет 12:16
- Белорусские военные силой заталкивали группу беженцев на территорию Польши : Власти.нет 12:16
- Турция запретила гражданам Ирака, Сирии и Йемена садиться на самолеты в Минск : Народный Корреспондент 12:13
- 2021-11-12 11:17:00 "Белавиа" перестала пускать на свои рейсы потенциальных беженцев : Mintrans 12:02
- Turkish Airlines перестает перевозить в Беларусь пассажиров из Ирака, Йемена и Сирии : Страна.ua 12:01
- Турция запретила гражданам Ирака, Сирии и Йемена садиться на самолеты в Минск : Укринформ 11:47
- Эрдоган помогает Европе: Турция запретила продажу билетов в Беларусь гражданам ряда стран : ЛІГАБізнесІнформ 11:38
- Километры проволоки и сотни силовиков: Эстония готовится к укреплению границы : Gazeta.ua 11:36
- Нелегалы прорвались в Польшу через белорусскую границу : DsNews 11:34
- 10:51 12 Ноя 2021 Турция запретила продавать авиабилеты в Беларусь гражданам Сирии : Рубрика 11:34
- "Белавиа" прекращает перевозить граждан Ирака, Сирии и Йемена из Турции в Белоруссию : Украинский Авиационный Портал 11:31
- Турецкие власти запретили принимать на все рейсы в Беларусь граждан Ирака, Сирии и Йемена : DailyUA 11:26
- Игорь Яковенко: Тактика Герострата : StopFake.org 11:08
- "Белавиа" прекращает перевозку граждан Ирака, Сирии и Йемена на рейсах из Турции : Микола.net 11:05
- 12 ноября, 2021, 10:47 "Белавиа" не будет принимать на рейсы из Турции граждан Ирака, Сирии и Йемена : Zik 10:47
- 12.11.2021 в 10:42 Турция запретила продавать авиабилеты в Беларусь потенциальным мигрантам : InfoResist.org 10:45
- В Эстонии готовятся к укреплению границы с Россией : РепортерUA 10:42
- "ТАКТИКА ГЕРОСТРАТА" - Игорь Яковенко : Спектр Новости 10:40
- "Категорически запрещено". Украина не будет стрелять в случае наплыва мигрантов - Данилов : ЛІГАБізнесІнформ 10:38
- Турция запретила продавать авиабилеты в Беларусь гражданам Ирака, Сирии и Йемена : УП Європейська правда 10:34
- В "Белавиа" заявили, что не будут принимать на борт граждан Ирака, Сирии и Йемена, вылетающих из Турции : Центр Транспортных Стратегий 10:22
- "Белавиа" перестанет принимать на рейсы из Турции граждан Ирака, Сирии и Йемена : Капитал 10:21
- 12 ноября 2021 10:12 США - Европе: РФ может планировать вторжение в Украину : Черноморская телерадиокомпания 10:18
- "Белавиа" не будет принимать на рейсы из Турции в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена : РБК-Україна 10:16
- Турция запретила продавать авиабилеты в Беларусь гражданам Ирака, Сирии и Йемена : Українська правда 10:11
- Турция запретила продавать авиабилеты в Беларусь гражданам Ирака, Сирии и Йемена : Business Information Network 10:02
- "Белавиа" перестанет принимать на рейсы из Турции граждан Ирака, Сирии и Йемена : MY.UA 10:01
- 09:44 12.11.2021 "Белавиа" перестанет принимать на рейсы из Турции граждан Ирака, Сирии и Йемена : Интерфакс-Україна 10:00
- Будет ли Украина стрелять в мигрантов в случае прорыва границы - Данилов ответил : Сегодня.ua 09:47
- Миграционный кризис: Эстония готовятся к укреплению границы : РБК-Україна 09:46
- В Эстонии готовятся к укреплению границы на фоне миграционного кризиса : Шиповник.ua 09:37
- Украина не будет открывать огонь на поражение, если мигранты из Беларуси пойдут на прорыв границы - Данилов : Depo 09:30
- Turkish Airlines отказалась доставлять мигрантов в Минск, - поляки : Вести.ua 09:16