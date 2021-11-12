Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Турция возмущена обвинениями в помощи Беларуси в разжигании миграционного кризиса

Турция возмущена обвинениями в помощи Беларуси в разжигании миграционного кризиса (53)

Украина по-арабски 2021.11.11 22:12
Турция возмутилась из-за обвинений премьера Польши Матеуша Моравецкого в том, что Анкара помогает режиму Лукашенко в разжигании миграционного кризиса. Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет Rzeczpospolita. Накануне МИД Польши сообщил, что по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу с его польским коллегой Збигневом Рау. "Польша и Турция будут работать вместе, чтобы противостоять использованию
МИГРАНТ, ПОЛЬША, ГРАНИЦА, СИРИЯ, БЕЛАРУСЬ, ТУРЦИЯ, Лукашенко, Беларусь, Польша, Украина, Ирак, Россия, Сирия, Турция, Минск, Германия, Варшава
2021.11.12 (53)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2021
© InfoStream, 2021