Турция возмущена обвинениями в помощи Беларуси в разжигании миграционного кризиса (53)

Украина по-арабски 2021.11.11 22:12

Турция возмутилась из-за обвинений премьера Польши Матеуша Моравецкого в том, что Анкара помогает режиму Лукашенко в разжигании миграционного кризиса. Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет Rzeczpospolita. Накануне МИД Польши сообщил, что по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу с его польским коллегой Збигневом Рау. "Польша и Турция будут работать вместе, чтобы противостоять использованию