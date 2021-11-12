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Страны ЕС и США призвали предостеречь мигрантов от попадания в ловушку, расставленную белорусскими властями

Страны ЕС и США призвали предостеречь мигрантов от попадания в ловушку, расставленную белорусскими властями (22)

ТСН.ua 2021.11.12 05:02
Елена Кузьмич 04:50, 12.11.21 Члены ЕС и США осудили организованное белорусскими властями использование людей с целью дестабилизации соседних стран Члены Совета безопасности ООН Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США и Албания готовы обсудить новые меры в отношении Беларуси из-за ситуации с нелегальными мигрантами на границе с Польшей. Об этом пишет "Интерфакс-Украина"
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2021.11.12 (22)

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