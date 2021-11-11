От места скопления мигрантов до украинской границы 250-300 километров - министр (40)

DailyUA 2021.11.11 18:26

Место, где собрались мигранты, расположено в сотне километров от украинской границы, а значит наши пограничники будут знать об их приближении. Об этом во время рабочей поездки для инспекции границы с Беларусью сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает УНН. Место, где собрались мигранты, расположено в сотне километров от украинской границы, а значит наши пограничники будут знать об их приближении.