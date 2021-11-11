От места скопления мигрантов до украинской границы 250-300 километров - министр (40)

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- МИД Польши: Мигранты у границы с Беларусью не беженцы : Херсон Daily 06:38
- В Польше показали новые кадры белорусских военных на границе : MY.UA 06:31
- В Финляндии пограничники поймали группу нелегалов, прибывших из Беларуси : 112.ua 06:30
- Министр обороны Латвии: режим Лукашенко стал инструментом Кремля : Информационное Сопротивление 06:13
- В МВД сообщили, что будут делать для обороны границы от мигрантов : UA.news 05:51
- Мигранты на границе: Арестович раскрыл тайный план Путина : GlavPost.Com 05:39
- На границе Украины есть десять точек, откуда могут зайти мигранты - Монастырский : Слово і Діло 05:13
- Москва отправила в Беларусь стратегические бомбардировщики : Информационное Сопротивление 05:13
- В Финляндию прибыли 30 нелегальных мигрантов, попавших в ЕС по "белорусскому" маршруту : NewsWeek 05:07
- Определено около 10 участков где может происходить подход мигрантов к украинской границе - Монастырский : NewsWeek 05:07
- В Финляндию прибыли 30 нелегальных мигрантов, попавших в ЕС по "белорусскому" маршруту : DailyUA 04:26
- В Финляндию прибыли 30 нелегальных мигрантов, попавших в ЕС по "белорусскому" маршруту : Українські національні новини 04:17
- Монастырский заявил, что огнестрельное оружие - это не инструмент в борьбе с миграционной кризисом : NewsWeek 04:07
- "Официально это туристы". В СНБО заявили, что на границе Польши и Беларуси находится до 15 тысяч мигрантов : Новое Время 03:46
- Монастырский заявил, что огнестрельное оружие - это не инструмент в борьбе с миграционной кризисом : DailyUA 03:26
- В МВД сообщили, как собираются защищать границу от прорыва мигрантов с территории Беларуси : УНИАН 03:17
- МИД Польши: Мигранты у границы с Беларусью не беженцы : Bigmir)net Новости 03:10
- Монастырский: Наша задача - в следующем году построить границу с Россией и Беларусью : Гордон 03:06
- Монастырский описал схему прибытия мигрантов в Белоруссию : MY.UA 03:01
- МИД Польши: Мигранты у границы с Беларусью не беженцы : MY.UA 03:01
- Монастырский заявил, что огнестрельное оружие - это не инструмент в борьбе с миграционной кризисом : Українські національні новини 02:47
- Монастырский описал схему прибытия мигрантов в Белоруссию : УНИАН 02:47
- У мигрантов Лукашенко появилась новая "жертва" - штурмуют не только Польшу : GlavPost.Com 02:39
- В МВД предусматривают, что мигранты могут начать штурмовать украинскую границу : DailyUA 02:26
- Определено около 10 участков где может происходить подход мигрантов к украинской границе - Монастырский : DailyUA 02:26
- В МВД предусматривают, что мигранты могут начать штурмовать украинскую границу : NewsWeek 02:07
- Определено около 10 участков где может происходить подход мигрантов к украинской границе - Монастырский : Українські національні новини 01:47
- Миграционный кризис в Беларуси вызван искусственно: глава МВД раскрыл схему Лукашенко и Путина : Obozrevatel 01:46
- 01:31 12.11.2021 Глава МВД: тактически определены десять участков возможного подхода мигрантов к границе : Интерфакс-Україна 01:45
- В МВД предусматривают, что мигранты могут начать штурмовать украинскую границу : ПрессОрг24 01:44
- В МВД предусматривают, что мигранты могут начать штурмовать украинскую границу : Українські національні новини 01:32
- Монастырский озвучил шаги тактической политики на украинской границе: подробности : MY.UA 01:16
- Премьер-министр Польши назвал ситуацию с мигрантами войной нового типа : Новости N 01:13
- 30 нелегальных мигрантов, попавших в ЕС через "белорусский" маршрут, прибыли в Финляндию : НикВести 01:12
- Монастырский озвучил шаги тактической политики на украинской границе: подробности : ТСН.ua 01:02
- Усиление охраны границы с Беларусью: силовики провели учения на Волыни (ВИДЕО) : Телеканал "Дом" 00:49
- В Латвии подчеркнули, что от миграционной войны больше всех выиграет Россия : Depo 00:29
- У мигрантов Лукашенко появилась новая "жертва" - штурмуют не только Польшу : Сегодня.ua 00:17
- Президент Польши прибыл на границу с Беларусью : Новое Время 00:16