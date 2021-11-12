Для украинцев остаются открытыми минимум 12 стран ЕС (36)

Главное 2021.11.12 13:36

12 ноября 2021 13:19 Украину исключили из "зеленого списка" ЕС. Однако, конечное решение принимают национальные правительства стран ЕС и здесь есть пространство для работы дипломатии. Об этом на брифинге заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК- Украина. МИД начал работать, чтобы решения были благоприятны для украинцев, отметил Кулеба. "По состоянию на сегодня уже более трети стран ЕС сохранили возможность для