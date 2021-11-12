Для украинцев остаются открытыми минимум 12 стран ЕС (36)

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- Еще две страны ЕС оставили открытыми границы для украинцев, всего их 12 : Шиповник.ua 13:37
- Для украинцев остаются открытыми минимум 12 стран ЕС : Главное 13:36
- Словакия оставляет открытыми свои границы для украинцев: правила въезда : DsNews 13:34
- Куда могут поехать днепряне: список доступных европейских стран : Днепровская Панорама 13:33
- ТУРИЗМ: Еще одна страна ЕС не закрывает границы для вакцинированных украинцев : Украинский Авиационный Портал 13:31
- Для украинских туристов остались открытыми уже 12 стран: кто пополнил список : 24 канал 13:31
- ТУРИЗМ: Швеция остается открытой для вакцинированных украинцев : Украинский Авиационный Портал 13:31
- ТУРИЗМ: Франция не закрывает границы для вакцинированных украинцев : Украинский Авиационный Портал 13:31
- Для украинцев остаются открытыми минимум 12 стран ЕС: список : РБК-Україна 13:31
- Еще две страны ЕС оставили возможность въезда для вакцинированных украинцев : Капитал 13:21
- Словакия не закроет границы для украинцев: правила въезда в страну : РБК-Україна 13:01
- Еще две страны ЕС оставили открытыми границы для украинцев, всего их 12 : Бабель 12:44
- 12.11.2021 12:25 Рита Парфенова Харьковчанам оставили открытым въезд во Францию: подробности : Редпост 12:42
- Путешествующих украинцев готовы пустить к себе 10 стран ЕС (СПИСОК) : Gorsovet.com.ua 12:40
- Словакия оставила границы открытыми для украинцев : Gazeta.ua 12:36
- Словакия осталась открытой для вакцинированных туристов из Украины : УНИАН 12:32
- 12:12 12.11.2021 Франция и Словакия оставили возможность въезда для вакцинированных граждан Украины - Кулеба : Интерфакс-Україна 12:16
- Франция оставила границы открытыми для вакцинированных украинцев : Аргументы и Факты Украина 12:10
- Франция не будет закрывать границы для украинцев: условия въезда : Наш Киев 12:07
- 4 мин. назад Франция оставила свои границы открытыми для украинцев : Finance.UA 11:35
- 12 ноября, 11:20 Еще семь стран Евросоюза решили не закрывать свои границы для украинцев : Думская.net 11:34
- 12.11.2021, 09:49 10 стран ЕС сохранили возможности для путешествий украинцев, - Кулеба : В Час Пик 11:16
- Франция не будет закрывать границы для украинских граждан : 112.ua 11:00
- Франция оставила свои границы открытыми для украинцев : ПрессОрг24 10:44
- Франция оставила свои границы открытыми для украинцев : DailyUA 10:26
- 7 минут назад Франция оставила свои границы открытыми для украинцев : Дело.ua 10:03
- 10 стран ЕС не закрыли свои границы для украинцев (СПИСОК) : Kherson.life 09:59
- Франция не закрывает границы для вакцинированных против COVID-19 украинцев : UATV 09:45
- Франция не будет закрывать границы для украинцев, несмотря на рекомендации ЕС : Медіаплатформа "НАШ" 09:39
- Франция оставила свои границы открытыми для украинцев : Українські національні новини 09:32
- Еще одна страна оставляет границы открытыми для украинцев : Ukr-Today.com 00:52
- Скандинавская страна открыла границы для украинцев : Lenta.ua 00:38
- Франция оставит границы открытыми для вакцинированных украинцев : Новини Live 00:13
- Еще одна страна оставляет границы открытыми для украинцев : Bigmir)net Новости 00:10