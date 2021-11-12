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Для украинцев остаются открытыми минимум 12 стран ЕС

Для украинцев остаются открытыми минимум 12 стран ЕС (36)

Главное 2021.11.12 13:36
12 ноября 2021 13:19 Украину исключили из "зеленого списка" ЕС. Однако, конечное решение принимают национальные правительства стран ЕС и здесь есть пространство для работы дипломатии. Об этом на брифинге заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК- Украина. МИД начал работать, чтобы решения были благоприятны для украинцев, отметил Кулеба. "По состоянию на сегодня уже более трети стран ЕС сохранили возможность для
УКРАИНЕЦ, ВАКЦИНАЦИЯ, ВЪЕЗД, ГРАНИЦА, ПУТЕШЕСТВИЕ, ИРЛАНДИЯ, Кулеба, Украина, Бельгия, HR, AT, Эстония, Нидерланды, Кипр, Чехия, Швеция, Франция
2021.11.12 (36)

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