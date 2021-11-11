11 ноября 2021, четверг, 18:27 Зеленский обсудил с президентом Литвы Науседой ситуацию с мигрантами на границе с Беларусью (15)

Українські Новини 2021.11.11 18:45

Константин Долгий Владимир Зеленский и Гитанас Науседа. Фото: Офис Президента Президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обсудил с Президентом Литвы Гитанасом Науседой ситуацию с нелегальными мигрантами на границе с Беларусью. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента, передают Українськi Новини. "Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с