Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

11 ноября 2021, четверг, 18:27 Зеленский обсудил с президентом Литвы Науседой ситуацию с мигрантами на границе с Беларусью

11 ноября 2021, четверг, 18:27 Зеленский обсудил с президентом Литвы Науседой ситуацию с мигрантами на границе с Беларусью (15)

Українські Новини 2021.11.11 18:45
Константин Долгий Владимир Зеленский и Гитанас Науседа. Фото: Офис Президента Президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обсудил с Президентом Литвы Гитанасом Науседой ситуацию с нелегальными мигрантами на границе с Беларусью. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента, передают Українськi Новини. "Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с
ГРАНИЦА, МИГРАНТ, БЕЛАРУСЬ, ПОЛЬША, БЕЖЕНЕЦ, СИТУАЦИЯ, Лукашенко, Беларусь, Польша, Украина, Россия, Германия, Минск
2021.11.12 (15)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2021
© InfoStream, 2021