Минэнерго: Россия фактически объявила Украине энергетическую войну (23)

2021.11.12 (23)2021.11.11 (6) →
- Украине хватит угля на отопительный сезон - Шмигаль : Парламент.UA 12:41
- Шмыгаль рассказал о ситуации с углем : MY.UA 12:16
- Минэнерго рассчитывает пережить отопительный сезон с углем из США и Польши : Fin.org.ua 12:05
- Шмыгаль рассказал о ситуации с углем : FaceNews 12:00
- Минэнерго рассчитывает пережить отопительный сезон с углем из США и Польши : Укрудпром 11:15
- Россия фактически объявила энергетическую войну Украине : Винница Реал 10:41
- Шмыгаль уверяет, что Украине хватит угля для прохождения отопительного сезона : ОстроВ 10:40
- Россия фактически объявила Украине энергетическую войну - замминистра : 5 Канал 10:31
- Украине хватит угля на отопительный сезон, - Шмыгаль : UaProm 09:51
- Шмыгаль ответил, ждать ли украинцам энергетического кризиса : Hronika.info 09:42
- Премьер-министр Шмыгаль заявил, что запасов угля на отопительный сезон хватит - его везут из-за границы : Преступности.нет 09:41
- - 12 ноября 2021 7:05 Шмыгаль уверяет, что Украине хватит угля на отопительный сезон : EconomistUA 09:34
- Украине хватит энергоресурсов для прохождения отопительного сезона - Шмыгаль : Укринформ 09:32
- В Кабмине заявили о "состоянии энергетической войны" с Россией : Капитал 09:21
- В Украине объявили об энергетической войне с Россией : Власти.нет 09:16
- На Украине заявили об энергетической войне с Россией : Народный Корреспондент 09:13
- сегодня в 08:00 Украина находится в состоянии энергетической войны с Россией, - Немчинов : Трибун Луганска 08:48
- В Кабмине заявили о "состоянии энергетической войны" с Россией : MY.UA 08:31
- "Уголь едет, газа достаточно": Шмыгаль заверил, что Украина спокойно пройдет отопительный сезон : УНИАН 00:32
- Шмигаль рассказал, хватит ли Украине угля на отопительный сезон : Новини Live 00:13
- Шмыгаль заявил, что Украине хватит угля и газа на отопительный сезон : Гордон 00:06
- Шмыгаль рассказал, хватит ли Украине угля на отопительный сезон : DsNews 00:04