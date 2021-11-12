Минэнерго: Россия фактически объявила Украине энергетическую войну (23)

Антифашист 2021.11.12 13:11

12.11.21 AF-News На сегодняшний день Украина находится в состоянии энергетической войны с Россией. Об этом в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" заявил заместитель министра энергетики Максим Немчинов. "Мы на сегодняшний день фактически находимся в состоянии энергетической войны с Россией, которая блокирует импорт из Казахстана, не пуская вагоны железнодорожные с углем в Украину, которая постоянно уменьшает заказанные