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Минэнерго: Россия фактически объявила Украине энергетическую войну

Минэнерго: Россия фактически объявила Украине энергетическую войну (23)

Антифашист 2021.11.12 13:11
12.11.21 AF-News На сегодняшний день Украина находится в состоянии энергетической войны с Россией. Об этом в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" заявил заместитель министра энергетики Максим Немчинов. "Мы на сегодняшний день фактически находимся в состоянии энергетической войны с Россией, которая блокирует импорт из Казахстана, не пуская вагоны железнодорожные с углем в Украину, которая постоянно уменьшает заказанные
УГОЛЬ, СЕЗОН, ТОННА, УКРАИНА, ЭНЕРГОБЛОК, ИМПОРТ, Шмыгаль, Немчинов, Украина, Россия, Казахстан, США, Польша
2021.11.12 (23)

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