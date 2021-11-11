Ярмоленко: Когда надеваешь футболку сборной Украины, то нет товарищеских матчей (32)

MY.UA 2021.11.11 01:01

10 ноября, 22:43 Ярмоленко: Когда надеваешь футболку сборной Украины, то нет товарищеских матчей. Вингер Вест Хэма дал комментарий накануне матча против Болгарии. Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко заверил, что все игроки национальной команды выложатся по максимуму в товарищеском матче против Болгарии. "Все говорят только про Боснию и Герцеговины. Где-то и игроки думают и знают насколько важна эта игра.