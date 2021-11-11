Ярмоленко: Когда надеваешь футболку сборной Украины, то нет товарищеских матчей (32)

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- Голкипер Болгарии: Не ожидал, что Украина на таковом возвышенном уровне : Ukr-Today.com 05:52
- Болгарские болельщики - о матче с Украиной: "Смотреть на это тошнотворное зрелище уже нет сил" : Footboom.com 05:35
- Украина - Болгария: обзор болгарских СМИ : Footboom.com 05:35
- "Сыграем так же с Боснией - будем на ЧМ". Петраков прокомментировал матч с Болгарией : Новое Время 04:31
- Тренер сборной Украины объяснил странное событие перед матчем с Болгарией : Команда No1 04:03
- Оценки за игру Украина - Болгария. Львом матча стал Ярмоленко : Спорт.ua 02:41
- Голкипер Болгарии: Не ожидал, что Украина на таком высоком уровне : Football.ua 02:37
- Голкипер Болгарии: Не ожидал, что Украина на таком высоком уровне : MY.UA 02:01
- Проклятие ничьих продолжается: реакция Сети на результат матча Украина - Болгария : iSport.ua 01:46
- Футбол: сборная Украины сыграла вничью в спарринге с Болгарией : ПрессОрг24 01:44
- Александр Петраков: "Я никогда не скажу - нам не везет. Это чисто техническое мастерство игроков" : Pravda Football 01:07
- "Должны были выигрывать с разницей в 6 голов": футболисты сборной Украины подвели итоги матча с Болгарией : УНИАН 01:02
- Форвард сборной Болгарии Кирилов: "Украинцы нанесли 40 или больше ударов. Если кто-то и должен быть недоволен, так это они" : Tribuna.com Украина 00:47
- Малиновский - о конфликте с Петраковым: Ничего такого не было, рабочие моменты : Bigmir)net Спорт 00:41
- Голы придержали на Боснию - Петраков : GlavPost.Com 00:39
- Малиновский: Медиа неправильно приняли информацию обо мне и Петракове, ничего такого не было : Football.ua 00:37
- Сборная Украины разошлась миром с Болгарией в товарищеском матче : Depo 00:30
- Ярмоленко шокирован статистикой матча сборной Украины и Болгарии : Depo 00:30
- Три мнения о матче сборной Украины и Болгарии : Depo 00:30
- Как Степаненко забил красивый гол в матче сборной Украины с Болгарией : Depo 00:30
- Петраков прокомментировал игру Гармаша в матче сборной Украины и Болгарии : Depo 00:30
- Тренер сборной Украины сделал резкое заявление о футболистах после матча с Болгарией : Depo 00:30
- Футбол: сборная Украины сыграла вничью в спарринге с Болгарией : DailyUA 00:26
- Украина объявила заявку на матч с Болгарией : Лента новостей Днепра 00:20
- "Забьем Боснии столько, сколько надо". Матвиенко поставил задачу на решающий матч : Сегодня.ua 00:16
- "В матче с Украиной мы пережили ураган": тренер Болгарии похвалил команду Петракова после тяжелого спарринга : Футбол 24 00:15
- 11.11.2021 22:55 Украина имела тотальное преимущество, но не выиграла у Болгарии : Весь Харьков 00:10
- Полиция: футбольный матч между сборными Украины и Болгарии прошел без существенных нарушений : Одесский Наблюдатель 00:06
- Максим Шацких: "На поединок с Боснией выйдет процентов 70 из этого состава" : Footboom.com 00:05
- Футбол: сборная Украины сыграла вничью в спарринге с Болгарией : ДнепрCity.net 00:03
- Малиновский - о конфликте с Петраковым: ничего такого не было между нами : Metaratings 00:01
- Никогда не скажу, что нам не везет, - Петраков о лидерах, дебюте Ризныка и голах для Боснии : 24 канал 00:00