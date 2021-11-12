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Главарь палачей тюрьмы ДНР рассказал о пытках в "Изоляции": СБУ выложила видео допроса

Главарь палачей тюрьмы ДНР рассказал о пытках в "Изоляции": СБУ выложила видео допроса (78)

Власти.нет 2021.11.12 16:16
Опубликованы показания боевика "ДНР" Дениса Куликовского, возглавлявшего незаконную тюрьму боевиков "Изоляция". По словам Куликовского, он был уволен с должности начальника в июле 2015 года, из-за конфликта с сотрудником охраны Об этом сообщает Служба безопасности Украины. На кадрах видео, которое было опубликовано СБУ, террорист сознается, что до декабря 2014 работал "инспектором охраны" в тюрьме "Изоляции" в Донецкой
ИЗОЛЯЦИЯ, КУЛИКОВСКИЙ, ТЮРЬМА, ПЫТКА, ПОКАЗАНИЕ, ПАЛАЧ, Куликовский, Асеев, Хараберюша, Украина, Киев, Донецк, Россия
2021.11.12 (78)

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