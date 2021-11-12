Главарь палачей тюрьмы ДНР рассказал о пытках в "Изоляции": СБУ выложила видео допроса (78)

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- Били ради удовольствия: экс-узник рассказал, как пытали пьяные боевики в "Изоляции" : Цензору.нет 19:21
- Комендант Донецкой тюрьмы "Изоляция" рассказал о пытках, которые применяли к пленным : RegioNews 19:12
- Куликовский рассказал, как пытал пленных в донецкой тюрьме "Изоляция" (видео) : Informator.media 19:07
- На допросе присутствовали сотрудники ФСБ и врач, чтобы "откачать". Куликов рассказал о пытках в "Изоляции" : Реальная газета 18:28
- Бывший начальник концлагеря дал показания : OstanniPodii.com 18:18
- Пытки заключенных и теракты. Палач донецкой "Изоляции" Куликовский дал показания СБУ, - ВИДЕО : 0629.com.ua Мариуполь 18:00
- Нелюдь, пытавший украинцев в донецкой тюрьме "Изоляция", дал показания СБУ (видео) : Kramatorsk.info 17:54
- Главный палач "Изоляции" Куликовский рассказал, как в тюрьме допрашивали людей - видео : ZN,UA 17:48
- Комендант тюрьмы дал первые показания: приказы пытать украинцев в "Изоляции" отдавали сотрудники ФСБ России : Днепр. Главное 17:39
- Главный палач "Изоляции" рассказал о пытках в незаконной тюрьме : Цензору.нет 17:21
- Экс-глава пыточной "Изоляция" раскрыл подробности : UAportal 17:19
- СБУ опубликовала фрагмент допроса задержанного тюремщика донецкой тюрьмы "Изоляция" : ОбщеЖитие Online 17:14
- Задержанный комендант тюрьмы "Изоляция" дал свои первые показания : Аргументы и Факты Украина 17:10
- Гвоздили током и морили голодом: обнародовали свидетельства палача "Палыча" о пытках в "Изоляции" : Ukr-Today.com 16:52
- Били током и морили голодом: обнародовали показания палача "Палыча" о пытках в "Изоляции" : ПрессОрг24 16:44
- Начальник донецкой тюрьмы "Изоляция" рассказал о пытках пленных : Винница Реал 16:42
- Бывший тюремщик "Изоляции" откровенно рассказал о пытках : Фраза.ua 16:38
- СБУ опубликовала показания экс-главы тюрьмы "Изоляция" (видео) : FaceNews 16:30
- СБУ опубликовала видео допроса главы незаконной тюрьмы "Изоляция" в Донецке : 112.ua 16:30
- Глава донецкой тюрьмы "Изоляция" рассказал о пытках и покушениях на спецов СБУ : Ракурс 16:27
- Били током и морили голодом: обнародовали показания палача "Палыча" о пытках в "Изоляции" : DailyUA 16:26
- Главарь палачей тюрьмы ДНР рассказал о пытках в "Изоляции": СБУ выложила видео допроса : Власти.нет 16:16
- 16:02 12.11.2021 "Пытал в присутствии ФСБ": СБУ показала видео допроса экс-главаря "Изоляции" : Петр и Мазепа 16:11
- 15:31, Сегодня СБУ обнародовала жуткие показания палача из "Изоляции", - ВИДЕО : 62.ua 16:06
- В СБУ показали допрос главаря донецкой "Изоляции" (видео) : Фокус 16:05
- 15:31, Сегодня СБУ обнародовала жуткие показания палача из "Изоляции", - ВИДЕО : 0642 Луганск 16:02
- Били током и морили голодом: обнародовали показания палача "Палыча" о пытках в "Изоляции" : Українські національні новини 16:02
- СБУ выложила в сеть фрагменты видео, где палач тюрьмы "Изоляция" дает показания | Новости Украины : ТСН.ua 16:02
- Комендант тюрьмы боевиков "ДНР" рассказал о пытках над пленными в "Изоляции": пускали ток и оставляли без воды. Видео : Obozrevatel 16:01
- СБУ обнародовала часть показаний Куликовского о пытках в тюрьме "Изоляция" в Донецке : Крым.Реалии RFE/RL 15:55
- 16:08 Били током и не давали спать: Куликовский рассказал о пытках в тюрьме Изоляция : Ua24.pro 15:51
- Не давал человеку спать и есть: экс-глава "Изоляции" дал показания СБУ : Вести.ua 15:46
- Били ради удовольствия: бывший узник рассказал, как пытали пьяные террористы в "Изоляции" : GlavPost.Com 15:39
- "Пытал заключенных в присутствии ФСБ". СБУ показала видео допроса экс-главаря "Изоляции" : ЛІГАБізнесІнформ 15:39
- СБУ выложила видео с допросом экс-коменданта донецкой тюрьмы "Изоляция" : Lenta.ua 15:38
- Приказы пытать украинцев отдавали сотрудники ФСБ - директор тюрьмы "Изоляция" дал показания (ВИДЕО) : Iнше ТВ 15:37
- Ноябрь, 12 в 15:08 Били током и не давали спать: Куликовский рассказал о пытках в тюрьме Изоляция : ICTV Факти 15:37
- Пытки заключенных током и убийства украинских силовиков. Экс-руководитель тюрьмы "Изоляция" дал показания СБУ : Гордон 15:36
- 12.11.2021 15:13 Задержанный СБУ палач "Изоляции" рассказал, как в ОРДО готовили убийства украинских силовиков : ДонПресс 15:33
- Признался в пытках и сотрудничестве с российскими спецслужбами: руководитель донецкой "Изоляции" дал показания СБУ : Прямий канал 15:31
- Выбивали показания и пытали: СБУ опубликовала показания главы пыточной "Изоляция" - видео : 5 Канал 15:30
- Руководитель застенки в Донецке Куликовский рассказал, как истязал пленных : Depo 15:29
- СБУ опубликовала показания бывшего боевика "ДНР" о пытках в тюрьме "Изоляция" в Донецке : Газета День 15:27
- 12 ноября 2021, 15:02 Телефонный аппарат привязывали к ногам: СБУ выложила первые признания Куликовского : Dialog.ua 15:27
- Вытаскивал правду пытками: Комендант "Изоляции" дал показания СБУ : Перший Незалежний 15:20
- Били струмом і не давали спати: Куликовський розповів про тортури у в'язниці Ізоляція : MY.UA 15:16