Главарь палачей тюрьмы ДНР рассказал о пытках в "Изоляции": СБУ выложила видео допроса (78)

Власти.нет 2021.11.12 16:16

Опубликованы показания боевика "ДНР" Дениса Куликовского, возглавлявшего незаконную тюрьму боевиков "Изоляция". По словам Куликовского, он был уволен с должности начальника в июле 2015 года, из-за конфликта с сотрудником охраны Об этом сообщает Служба безопасности Украины. На кадрах видео, которое было опубликовано СБУ, террорист сознается, что до декабря 2014 работал "инспектором охраны" в тюрьме "Изоляции" в Донецкой