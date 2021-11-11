Оружие будущего. Завод "Меридиан" будет серийно производить украинские боевые роботы (7)

2021.11.12 (7)2021.11.11 (47) →
- В Украине будут разрабатывать и производить боевых роботов (Фото) : Днепр Час 06:30
- "Укроборонпром" планирует создать украинских боевых роботов : DailyUA 05:26
- "Укроборонпром" планирует создать украинских боевых роботов : Українські національні новини 05:02
- Украинские роботы будут выполнять военные задачи : MY.UA 03:01
- 02:51 / 12.11.2021 Украинские роботы будут выполнять военные задачи : Багнет 03:01
- В Украине будут производить боевых роботов: пять новых проектов : Комета-Кропивницкий 02:24
- В Украине будут производить боевых роботов: пять новых проектов : Ukr-Today.com 23:52