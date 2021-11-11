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Оружие будущего. Завод "Меридиан" будет серийно производить украинские боевые роботы

Оружие будущего. Завод "Меридиан" будет серийно производить украинские боевые роботы (7)

MY.UA 2021.11.11 15:46
11 ноября, 13:36 Финалисты конкурса стартапов Sikorsky Challenge-2021 представили свои наработки по боевым роботам. Их производство наладят на предприятии "Укроборонпрома". Завод "Меридиан" имени Королева госконцерна "Укроборонпром" примет участие в производстве боевых роботов в рамках программы Sikorsky Challenge-2021. Об этом сообщает пресс-служба госконцерна. ФОКУС в Google Новостях. Подпишись - и всегда будь в курсе событий. Подписаться
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2021.11.12 (7)

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