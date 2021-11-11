Украина срочно импортировала электроэнергию из Словакии (1)

ТСН.ua 2021.11.11 19:17

Богдан Скаврон 19:00, 11.11.21 Причиной послужило аварийное отключение на Бурштынской ТЭС. В четверг, 11 ноября, "Укрэнерго" обратилось с запросом на аварийную помощь от энергосистемы Словакии. Об этом сообщили в пресс-службе НЭК "Укрэнерго". Причиной этого стало аварийное отключение двух блоков Бурштынской ТЭС. "По состоянию на 13:00 в аварийном ремонте находились сразу 4 блока Бурштынской ТЭС и еще 3 - в текущем ремонте.