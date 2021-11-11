В Одессе заработал "трамвакс" - что это и где находится? (фото) (36)

2021.11.12 (36)2021.11.11 (27) →
- Вакцинальный трамвай начал работу в Одессе, - горсовет. ФОТО : Новости Ю 19:27
- По Одессе начал курсировать трамвай, в котором вакцинируют против COVID-19 : Depo 18:32
- В Одессе пункт вакцинации заработал в трамвае : FaceNews 18:15
- В Одессе открыли пункт вакцинации от COVID-19 в трамвае: что нужно для прививки : Прямий канал 18:01
- В Одессе начали делать прививки от коронавируса прямо в трамвае : Фраза.ua 17:38
- В Одессе заработал пункт вакцинации в трамвае. Чтобы там привиться, при себе нужно иметь документы : Комета-Кропивницкий 17:24
- Трамвай, в котором вакцинируют от коронавируса, появился в Одессе : RUpor.info 17:13
- В Одессе начал работу вакцинальный трамвай. ФОТО : Экономические новости 17:04
- Фото: жители Одессы смогут вакцинироваться в трамвае : UA.news 16:51
- 12 ноября 2021, пятница, 16:39 В Одессе пункт вакцинации открылся в трамвае : Українські Новини 16:46
- Вакцинальный трамвай начал работать в Одессе : ПрессОрг24 16:44
- В Одессе запускают трамвай, в котором проводят вакцинацию от COVID-19 : WoMo 16:33
- Вакцинальный трамвай начал работать в Одессе : DailyUA 16:26
- В Одессе пункт вакцинации заработал в трамвае : Подробности.ua 16:11
- В Одессе запустили трамвай, в котором делают COVID-вакцинацию : Аргументы и Факты Украина 16:09
- В Одессе пункт вакцинации заработал в трамвае : РБК-Україна 15:46
- 12.11.2021 15:30 В Одессе появился трамвай, где делают вакцину от коронавируса : MIGnews.com.ua 15:39
- Вакцинальный трамвай начал работать в Одессе : Українські національні новини 15:32
- В Одессе можно вакцинироваться от COVID-19 в трамвае - фото : Новое Время 15:31
- В Одессе людей от COVID-19 вакцинируют прямо в трамвае (фото) : Сегодня.ua 15:02
- В Одессе появился трамвай, в котором вакцинируют от COVID-19 : Шиповник.ua 14:37
- Украинцев начали вакцинировать в трамвае: яркие фото : Gazeta.ua 14:36
- В Одессе появился трамвай, где вакцинируют от коронавируса : ТСН.ua 14:32
- Одесситы побежали за прививкой в трамвай, выстроилась очередь: видео происходящего : Politeka 13:41
- В Одессе появился трамвай, в котором вакцинируют от COVID-19 : УНИАН 13:17
- Одесситов начали колоть вакциной от ковида в трамвае : Uapress.info 13:15
- Меньше очередь и есть AstraZeneca: как работает одесский вакцинальный трамвай : Odessa Online 13:15
- Меньше очередь и есть AstraZeneca: как работает одесский вакцинальный трамвай : Одесский Наблюдатель 13:06
- В Одессе прививки от коронавируса начали делать в трамвае : Резонанс.info 11:30
- В Одессе заработал вакцинальный трамвай (фото) : Топор 11:14
- В Одессе заработал вакцинальный трамвай (фото) : Одесский Наблюдатель 11:06
- В Одессе заработал вакцинальный трамвай : Одесские Ведомости 10:54
- Вакцинальный "Одиссей" заработал на Старосенной : Правда за Одессу 08:35
- В Одессе начал работать вакцинальный трамвай : Одесский обозреватель 07:16
- В Одессе появилась новая локация для вакцинации от COVID-19 (видео) : 7 телеканал Одессы 00:04