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В Одессе заработал "трамвакс" - что это и где находится? (фото)

В Одессе заработал "трамвакс" - что это и где находится? (фото) (36)

Одесская жизнь 2021.11.11 19:15
2021-11-11 С сегодняшнего дня, 11 ноября 2021 года, в Одессе начал работу еще один пункт вакцинации от COVID-19 на колесах - так называемый вакцинальный трамвай (ну или "трамвакс" - кому как больше нравится). Где одесситам найти вакцинальный трамвай? Как рассказали в мэрии города, теперь одесситы смогут привиться от коронавируса в специально выделенном для этой цели трамвае одесской сборки "Одиссей".
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2021.11.12 (36)

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