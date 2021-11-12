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Премьер Грузии заявил, что граждане Украины не должны лезть в дело Саакашвили

Премьер Грузии заявил, что граждане Украины не должны лезть в дело Саакашвили (25)

Bigmir)net Новости 2021.11.12 12:10
Грузинский премьер назвал дело о Саакашвили личным вопросом Грузии. Сегодня, 11:57 Шароди Диана Ираклий Тариелович Гарибашвили считает, что Грузия должна сама разобаться с Саакашвили / EPA / UPG Премьер Грузии назвал недопустимым вмешательство украинских властей в расследование дела Михеила Саакашвили. Об этом сказал премьер-министр Ираклий Гарибашвили в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, пишет сайт правительства Грузии.
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