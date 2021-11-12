12.11.2021 12:34 Отдыху быть: "Укрзализныця" увеличивает количество поездов в Буковель (43)

- Поезд из Одессы будет следовать до Буковеля : Одесса News 13:17
- "Укрзализныця" обновит и переименует ближайший к курорту "Буковель" вокзал : NewsMir.info 13:10
- Автобусы в Буковель по 50 грн и новые поезда до гор: что нового готовит "Укрзалізниця" : Информатор 12:52
- Из Киева в Буковель: "Укрзалізниця" увеличивает количество поездов на горнолыжный курорт и запускает трансфер от вокзала : Информатор 12:52
- Из Харькова будет ходить поезд на горнолыжный курорт : Status Quo 12:44
- 12.11.2021 12:34 Отдыху быть: "Укрзализныця" увеличивает количество поездов в Буковель : MIGnews.com.ua 12:39
- 20 минут назад "Укрзализныця" обновит и переименует ближайший к курорту "Буковель" вокзал : Дело.ua 12:33
- "Укрзализныця" пустит поезд Харьков - Рахов через Буковель : Depo 12:30
- "Укрзализныця" запускает новые поезда в Буковель: расписание : Деньги.ua 12:19
- 12 ноября 2021, пятница, 11:45 "Укрзализныця" увеличивает количество поездов на горнолыжный курорт и меняет название станции "Татаров" : Українські Новини 12:15
- "Укрзалізниця" запускает собственные трансферы в "Буковель" и увеличивает количество рейсов на курорт : Бабель 12:14
- УЗ пустила дополнительные поезда на популярный курорт в Украине : Новини Live 12:13
- Для украинцев запустят дополнительные поезда в Буковель к Новому году : NewsOne 12:10
- Когда мариупольцы смогут добраться до Буковели на прямом поезде : Mrpl.City 12:05
- 2021-11-12 11:03:00 "Укрзалізниця" увеличит количество поездов в Буковель : Mintrans 12:03
- Через месяц на курорт "Буковель" пустят семь дополнительных поездов. Список : Страна.ua 12:01
- "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда в "Буковель" : 112.ua 12:00
- Из Мариуполя теперь можно доехать в Буковель на поезде Мариуполь-Рахов : Утренний город 11:51
- Ноябрь, 12 в 11:35 Укрзализныця запускает дополнительные поезда до Буковеля : ICTV Факти 11:37
- "Укрзализныця" увеличила количество поездов в "Буковель" : Правда за Одессу 11:35
- Из Мариуполя теперь можно доехать в Буковель на поезде Мариуполь-Рахов : World News 11:33
- "Укрзализныця" увеличила количество поездов в "Буковель" : Единая Одесса 11:32
- Укрзализныця запускает дополнительные поезда в Буковель: пассажирам предоставят трансферы : Український Бізнес Ресурс 11:15
- К курорту Буковель зимой пустят больше поездов : Слово і Діло 11:13
- Укрзализныця увеличивает количество поездов в Буковель : Аргументы и Факты Украина 11:10
- Довезет до Буковеля: поезд Харьков - Рахов изменит маршрут : NewsMir.info 11:10
- "Укрзализныця" увеличивает количество поездов в Буковель : Главное 11:06
- Укрзализныця увеличила количество поездов в Буковель и организует трансфер : Gazeta.ua 11:06
- "Укрзализныця" увеличивает количество поездов в Буковель: перечень : ТСН.ua 10:47
- Довезет до Буковеля: поезд Харьков - Рахов изменит маршрут : Vgorode.ua 10:46
- 12 ноября 2021, 10:18 В Буковель теперь можно доехать на поезде Мариуполь-Рахов : Восточный Вариант 10:46
- 12.11.2021 :: 10:43 "Укрзализныця" увеличивает количество поездов на горнолыжный курорт ╘ : Транспортный бизнес 10:45
- К горнолыжному курорту в Карпатах запустят больше поездов : ПрессОрг24 10:44
- "Укрзализныця" запускает новые поезда на популярный горнолыжный курорт (СПИСОК) : DsNews 10:34
- Дорога на Буковель - "Укрзализныця" переименует железнодорожную станцию : Ракурс 10:27
- К горнолыжному курорту в Карпатах запустят больше поездов : DailyUA 10:26
- "Укрзализныця" озаботилась переименованием станции в Карпатах : Центр Транспортных Стратегий 10:22
- Доехать до Карпат зимой станет проще - "Укрзалізниця" пустит сразу 7 поездов : Obozrevatel 10:16
- Укрзализныця увеличивает количество поездов в Буковель : Укринформ 10:02
- УЗ меняет название станции "Татаров" и увеличивает число поездов до горнолыжного курорта : РБК-Україна 10:01
- К горнолыжному курорту в Карпатах запустят больше поездов : Українські національні новини 09:47
- 09:36 12.11.2021 "Укрзализныця" увеличивает количество поездов в Буковель, организовала автобусный трансфер, инициирует переименование станции "Татаров" : Интерфакс-Україна 09:45