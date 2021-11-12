12.11.2021 12:34 Отдыху быть: "Укрзализныця" увеличивает количество поездов в Буковель (43)

MIGnews.com.ua 2021.11.12 12:39

В Украине увеличат количество поездов в направлении горнолыжного курорта Буковель в Карпатах. Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци. "В новом графике движения на 2021/2022 год, который начинает действовать 12 декабря 2021 года, компания запускает 7 пар поездов к горнолыжному курорту", - сообщили в компании. Кроме того, как говорится дальше, станция Татаров будет переименована в Татаров-Буковель.