В Донецкой области задержали экс-руководителя "отдела кадров" террористической группировки "Оплот" (24)

- СБУ В Донецкой области задержало участницу террористической группировки "Оплот" : Восточный проект 13:17
- СБУ задержала экс-руководительницу "отдела кадров" батальона "Оплот". Она подбирала людей для войны против ВСУ : Бабель 13:14
- 12.11.2021 12:52 Арестована бывшая "кадровичка" НВФ "ДНР" : ДонПресс 13:03
- СБУ заявила о задержании экс-начальницы "отдела кадров" боевиков "Оплота" : Новости Донбасса 12:40
- В Бахмуте задержали экс-руководительницу "отдела кадров" группировки "Оплот" : ForUm 12:35
- СБУ задержала экс-руководительницу "отдела кадров" НВФ "Оплот" : Donbass.UA 12:33
- Фото: в Донецкой области задержали экс-руководителя "отдела кадров" террористической группировки : UA.news 11:51
- СБУ задержала бывшую руководительницу "отдела кадров" террористической группировки "Оплот" : Гордон 11:36
- В Донецкой области задержали экс-руководителя "отдела кадров" террористической группировки "Оплот" : Еспресо TV 11:34
- СБУ задержала "кадровика" группировки "ДНР" : World News 11:33
- СБУ задержала бывшую участницу "Оплота". Подбирала боевиков для группировки : РБК-Україна 11:31
- 11:25 12.11.2021 СБУ задержала экс-руководительницу "отдела кадров" группировки "Оплот" : Интерфакс-Україна 11:31
- СБУ задержала бывшую руководительницу "отдела кадров" террористической группировки : 24 канал 11:30
- СБУ задержала женщину, которая подыскивала "кадры" для террористической группировки "Оплот" : Українська правда 11:11
- СБУ задержала начальницу "отдела кадров" боевиков "Оплота" : Bigmir)net Новости 11:10
- СБУ задержала экс-руководительницу "отдела кадров" террористической группировки "Оплот" : NewsMir.info 11:10
- СБУ задержала бывшую "кадровичку" боевиков "Оплота" (ФОТО) : DsNews 11:04
- сегодня в 10:37 На Донетчине задержали бывшего руководителя "отдела кадров" группировки "Оплот" : Трибун Луганска 10:48
- "Стрелок и кадровичка": задержана жительница Бахмута, входившая в НВФ "Оплот" : ОстроВ 10:40
- СБУ задержала экс-руководительницу "отдела кадров" террористической группировки "Оплот" : Главное 10:36
- СБУ задержала экс-руководительницу "отдела кадров" террористической группировки "Оплот" : Укринформ 10:32
- 12 ноября 2021 СБУ задержала бывшую руководительницу "отдела кадров" террористической группировки "Оплот" : Донбасс информационный 10:29
- СБУ задержала бывшего руководителя "отдела кадров" террористической группировки Оплот : Новое Время 10:16
- 12 ноября 2021, 10:05 СБУ задержала "кадровика" группировки "ДНР" : Восточный Вариант 10:16