В Донецкой области задержали экс-руководителя "отдела кадров" террористической группировки "Оплот" (24)

Еспресо TV 2021.11.12 11:34

12 ноября, 2021 пятница 11:00 СБУ задержала экс-руководительницу вооруженных формирований так называемой ДНР, которая подбирала российских наемников для войны против Украины Об этом сообщили в СБУ. Жительница Бахмута входила в террористическую группировку "Оплот". Будучи "стрелком" она участвовала в боевых действиях против Украины, а затем стала кровницей "отдела кадров" и искала "кандидатов" в ряды российских наемников.