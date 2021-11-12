В Украине ликвидирована подпольная типография, изготавливавшая поддельные Covid-сертификаты (31)

Капитал 2021.11.12 12:21

12.11.2021 / 11:28 Трое жителей Киевской области создали в арендованных квартирах подпольную типографию, где изготовляли поддельные медицинские документы - сертификаты о вакцинации от острой респираторной болезни Covid-19 и отрицательные ПЦР- тесты. Как сообщается на сайте Офиса генерального прокурора в пятницу, злоумышленники размещали объявления о своих услугах в специально созданном Телеграмм-канале, а готовые документы отправляли по почте.