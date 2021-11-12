МВФ рассмотрит вопрос о выделении Украине транша 22 ноября (32)

- - 12 ноября 2021 17:51 МВФ объявил дату заседания по Украине : EconomistUA 18:34
- 12.11.2021, 17:47 Стало известно, когда МВФ пересмотрит программу stand-by для Украины : В Час Пик 18:16
- МВФ назначил дату пересмотра программы для Украины : FaceNews 17:45
- МВФ определился с датой пересмотра программы Stand-by для Украины : Kherson.life 15:59
- МВФ назначил дату пересмотра программы для Украины : Судебно-юридическая газета 15:43
- МВФ определится с траншем для Украины 22 ноября : Газета День 15:27
- Украина договорилась с МВФ о пересмотре кредитной программы : Прямий канал 15:01
- 14:21 12.11.2021 МВФ определился с датой пересмотра программы для Украины : Петр и Мазепа 14:41
- МВФ обнародовал дату первого пересмотра stand-by для Украины : Електронні Вісті 14:15
- С датой пересмотра программы Stand-by для Украины : 7Днів.info 14:06
- МВФ 22 ноября рассмотрит второй транш stand-by для Украины : 112.ua 14:00
- МВФ 22 ноября планирует пересмотреть программу stand-by для Украины : Kramatorsk.info 13:54
- МВФ определился с датой пересмотра программы для Украины : Минпром 13:39
- 12:20 12/11/2021 МВФ примет решение по траншу для Украины 22 ноября : ГолосUA 13:36
- 13:20 12 Ноя 2021 МВФ назвал дату пересмотра программы для Украины : Рубрика 13:34
- МВФ рассмотрит вопрос о выделении Украине транша 22 ноября : Еспресо TV 13:34
- В МВФ обнародовал дату первого пересмотра stand-by для Украины : ZN,UA 13:18
- МВФ назначил дату пересмотра stand-by для Украины : Нова Влада 13:12
- В МВФ назвали дату пересмотра транша для Украины на $700 млн : NewsMir.info 13:10
- МВФ пересмотрит программу кредитования для Украины: назначена дата : UA.news 12:51
- Транш МВФ: названа дата пересмотра программы с Украиной : Слово і Діло 12:43
- МВФ назначил дату пересмотра stand-by для Украины : Hubs 12:42
- МВФ назначил дату пересмотра программы для Украины : Шиповник.ua 12:37
- МВФ определился с датой пересмотра программы сотрудничества с Украиной : Гордон 12:36
- МВФ назвал дату первого пересмотра stand-by для Украины : УП: Економічна правда 12:34
- В МВФ сообщили, когда пересмотрят программу для Украины : Depo 12:32
- МВФ определился с датой пересмотра программы Stand-by для Украины : Страна.ua 12:16
- Программа МВФ для Украины: назначена дата пересмотра : Подробности.ua 12:11
- МВФ назначил дату пересмотра программы для Украины : Главное 12:06
- Пересмотр программы МВФ для Украины: стала известна дата : DsNews 12:04
- МВФ назначил дату пересмотра программы для Украины : РБК-Україна 11:46