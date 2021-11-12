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МВФ рассмотрит вопрос о выделении Украине транша 22 ноября

МВФ рассмотрит вопрос о выделении Украине транша 22 ноября (32)

Еспресо TV 2021.11.12 13:34
12 ноября, 2021 пятница 12:51 Международный валютный фонд (МВФ) намерен рассмотреть вопрос предоставления Украине следующего транша 22 ноября Об этом говорится на официальном сайте МВФ. Согласно обнародованному календарю заседаний Фонда, вопрос Украины будет рассмотрен в понедельник 22 ноября, а главной темой станет первый пересмотр сотрудничества в рамках программы stand-by. Напомним, миссия МВФ завершила работу в Украине по достижению соглашения на
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