МВФ рассмотрит вопрос о выделении Украине транша 22 ноября (32)

Еспресо TV 2021.11.12 13:34

12 ноября, 2021 пятница 12:51 Международный валютный фонд (МВФ) намерен рассмотреть вопрос предоставления Украине следующего транша 22 ноября Об этом говорится на официальном сайте МВФ. Согласно обнародованному календарю заседаний Фонда, вопрос Украины будет рассмотрен в понедельник 22 ноября, а главной темой станет первый пересмотр сотрудничества в рамках программы stand-by. Напомним, миссия МВФ завершила работу в Украине по достижению соглашения на