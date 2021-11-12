В Николаевской области спецназ задержал этническую группу серийных воров (видео) (40)

Новости Ю 2021.11.12 19:27

Сегодня, 19:09 В четверг, 11 ноября, николаевские полицейские вместе с спецназовцами КОРД задержали вооруженную этническую группу серийных воров - преступники похищали сейфы с миллионами гривен. Источник: novosti-n.org Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области. В масках и перчатках, со специальными принадлежностями пятеро ранее судимых воров из Одессы в возрасте от 30 до 40 лет проникали в офисные помещения