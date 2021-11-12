Накануне дня рождения умер известный российский сатирик Виктор Коклюшкин (49)

Телеграф.com.ua 2021.11.12 13:14

Елена Вечканова 12 ноября, 12:58 27 ноября Коклюшкину бы исполнилось 76 лет Сатирик был автором монологов для Евгения Петросяна, Елены Степаненко и Клары Новиковой В Москве 12 ноября не стало некогда популярного российского сатирика и телеведущего Виктора Коклюшкина. Об этом сообщают росСМИ. Известно, что до своего 76-летия Коклюшкин не дожил две недели - день рождения у сатирика приходится на 27 ноября.