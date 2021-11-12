На оккупированном Донбассе постоянно находится 2,1 тыс российских военных, - главнокомандующий ВСУ (28)

Газета День 2021.11.12 18:27

12 ноября, 2021 - 16:53 Фото: Міністерство оборони України Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный сообщает о 2,1 тыс кадровых военнослужащих Вооруженных сил РФ, которые на постоянной основе находятся в оккупированных РФ отдельных районах Донецкой и Луганской областей и воюют против Украины. "На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей государство-агрессор поддерживает мощную группировку: совокупная