На оккупированном Донбассе постоянно находится 2,1 тыс российских военных, - главнокомандующий ВСУ (28)

- В ОРДЛО на постоянной основе воюет около двух тысяч российских кадровых военных, - Залужный : Фокус 19:05
- В ВСУ подсчитали количество российских военных, воюющих на Донбассе : UA.news 18:51
- Генштаб назвал число военных РФ на Донбассе : Типичный Херсон 18:44
- Генштаб назвал число военных РФ на Донбассе : Херсон Daily 18:38
- 12 ноября 2021, 18:00 Залужный назвал количество кадровых российских военных на Донбассе : Dialog.ua 18:27
- На оккупированном Донбассе постоянно находится 2,1 тыс российских военных, - главнокомандующий ВСУ : Газета День 18:27
- Руководство ВСУ оценило число кадровых российских военных на территории ОРДЛО : Укрудпром 18:15
- Главнокомандующий ВСУ заявил о тысячах кадровых военных РФ на Донбассе : Електронні Вісті 18:15
- Сегодня 17:22 Генштаб назвал число военных РФ на Донбассе : Весь Харьков 18:10
- 12.11.2021 17:53 Главнокомандующий ВСУ рассказал сколько российских военных воюет на Донбассе : ДонПресс 18:03
- Генштаб назвал число военных РФ на Донбассе : АТН 17:31
- Главнокомандующий ВСУ рассказал, сколько российских военных воюет на Донбассе : APnews.com.ua 17:30
- В ВСУ назвали количество российских военных, воюющих на Донбассе : 24 канал 17:30
- Численность кадровых российских военных на Донбассе сообщили в ВСУ : Ракурс 17:27
- В ВСУ назвали количество российских военных на Донбассе : Перший Незалежний 17:20
- Главнокомандующий ВСУ заявил о тысячах кадровых военных РФ на Донбассе : УНИАН 17:17
- 12.11.2021, 16:41 В ВСУ сообщили, сколько российских кадровых военных воюет на стороне ОРДЛО против Украины : В Час Пик 17:16
- В ВСУ подсчитали количество российских военных на оккупированном Донбассе : MY.UA 17:16
- Ноябрь, 12 в 16:50 Главнокомандующий ВСУ назвал количество военных РФ, воюющих в ОРДЛО против Украины : ICTV Факти 17:07
- В ВСУ назвали число российских военных на Донбассе : Главред 17:06
- 12 ноября 2021, пятница, 16:34 2,1 тыс. российских военных воюют в ОРДЛО против Украины, - главнокомандующий ВСУ Залужный : Українські Новини 16:45
- На оккупированном Донбассе постоянно находится более двух тысяч российских военных - Залужный : ОстроВ 16:40
- Главнокомандующий ВСУ назвал количество россиян, воюющих против Украины на Донбассе : DsNews 16:34
- Сколько российских военных воюет на Донбассе: в ВСУ назвали количество : РБК-Україна 16:16
- В ВСУ подсчитали количество российских военных на оккупированном Донбассе : NewsMir.info 16:10
- В ВСУ подсчитали количество российских военных на оккупированном Донбассе : Капитал 15:21
- 14:59 12.11.2021 На оккупированном Донбассе постоянно находится 2,1 тыс российских военных - главнокомандующий ВСУ : Интерфакс-Україна 15:16