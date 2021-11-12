Поставки угля из "ЛДНР": экс-главе Минэнерго сообщили о подозрении (68)

Слово і Діло 2021.11.12 17:13

12 ноября 2021, 16:55 Бывшего министра энергетики Украины подозревают в содействии террористам в организации незаконных поставок угля из так называемых "ЛНР" и "ДНР". Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора в пятницу, 12 ноября. "Поставлено в известность о подозрении бывшему министру энергетики и угольной промышленности Украины в совершении по предварительному сговору группой лиц содействия деятельности террористических организаций (ч.