COVID-19 на Запорожье: 4-е сутки подряд более 1000 случаев в сутки (2)

Позиция 2021.11.12 16:41
12 ноября 2021 14:15
За минувшие сутки, 11 ноября, в Запорожской области выявили 1113 новых
случаев заболевания коронавирусной болезнью.
Об этом сообщает Запорожский областной центр контроля и профилактики
болезней Минздрава.
В Запорожской области за прошедшие сутки зафиксировали 1113 новых
лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, выздоровели 3056
пациентов, умерли 47 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.
СУТКИ, ПАНДЕМИЯ, СЛУЧАЙ, УКРАИНА, МИНЗДРАВ, НОВОЕ, Украина
, Одесса
, Киев
, Днепропетровск
, Донецк