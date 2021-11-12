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COVID-19 на Запорожье: 4-е сутки подряд более 1000 случаев в сутки

COVID-19 на Запорожье: 4-е сутки подряд более 1000 случаев в сутки (2)

Позиция 2021.11.12 16:41
12 ноября 2021 14:15 За минувшие сутки, 11 ноября, в Запорожской области выявили 1113 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью. Об этом сообщает Запорожский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава. В Запорожской области за прошедшие сутки зафиксировали 1113 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, выздоровели 3056 пациентов, умерли 47 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.
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2021.11.13 (2)

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