COVID-19 на Запорожье: 4-е сутки подряд более 1000 случаев в сутки (2)

Позиция 2021.11.12 16:41

12 ноября 2021 14:15 За минувшие сутки, 11 ноября, в Запорожской области выявили 1113 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью. Об этом сообщает Запорожский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава. В Запорожской области за прошедшие сутки зафиксировали 1113 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, выздоровели 3056 пациентов, умерли 47 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.