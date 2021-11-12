Какие страны ЕС остались открытыми для туристов из Украины (26)

From-UA.com 2021.11.13 21:36

21:27 Куда сейчас могут поехать украинские путешественники и на каких условиях. Евросоюз убрал Украину из "зеленого" списка для путешествий 9 ноября. А это означает рекомендацию не разрешать поездки с целью туризма и оставить только необходимые, как работа или учеба. Но есть и хорошая новость: в отличие от периода начала пандемии много европейских стран не станут прислушиваться к рекомендации Совета ЕС и

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