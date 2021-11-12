12 ноября 2021 Синоптики прогнозируют туман в Запорожье видимостью в 200-500 м (5)

Inform.zp.ua 2021.11.12 20:43

Ночью и утром 13 ноября синоптики прогнозируют сильный туман. На дорогах будет видимость в 200-500 м. В связи с этим устанавливается I уровень опасности. Об этом сообщают в Запорожском гидрометцентре. 13 ноября в Запорожье прогнозируют слегка облачный день, но без осадков. Ожидается небольшой ветер в 3-8 м/с. Температура ночью упадёт до 1 градуса мороза.