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12 ноября 2021 Синоптики прогнозируют туман в Запорожье видимостью в 200-500 м

12 ноября 2021 Синоптики прогнозируют туман в Запорожье видимостью в 200-500 м (5)

Inform.zp.ua 2021.11.12 20:43
Ночью и утром 13 ноября синоптики прогнозируют сильный туман. На дорогах будет видимость в 200-500 м. В связи с этим устанавливается I уровень опасности. Об этом сообщают в Запорожском гидрометцентре. 13 ноября в Запорожье прогнозируют слегка облачный день, но без осадков. Ожидается небольшой ветер в 3-8 м/с. Температура ночью упадёт до 1 градуса мороза.
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2021.11.13 (5)

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