Сутки на Донбассе: двое погибших бойцов и один раненый (21)

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- Сутки ООС: 8 обстрелов, в результате подрыва погибли два защитника, еще один ранен : OstanniPodii.com 08:18
- 13.11.2021, 07:55 В результате подрыва на Донбассе погибли двое украинских военных : В Час Пик 08:16
- Ситуация на Донбассе: боевики стреляют, двое бойцов погибли : ТСН.ua 08:16
- 13 ноября 2021, 08:00 В ООС за сутки НВФ 8 раз нарушили режим "тишины": 2 украинских воина убито, 1 ранен : Восточный Вариант 08:16
- ООС: вооруженные силы РФ нарушили "режим тишины" 8 раз, погибли два украинских военных, один получил ранения : NewsWeek 08:07
- Двое бойцов ВСУ подорвались на Донбассе, еще один получил огнестрельное ранение : УНИАН 08:02
- 07:50 / 13.11.2021 На войне снова ВСУ терпит невосполнимые потеры (фото) : Багнет 08:01
- Боевики на Донбассе восемь раз нарушали перемирие: погибли двое военнослужащих, еще один ранен : Новое Время 08:01
- Наемники РФ открыли огонь на Донбассе, ВСУ понесли потери - штаб ООС : Obozrevatel 08:01
- Двое украинских военнослужащих погибли, еще один ранен за сутки на Донбассе : РБК-Україна 08:01
- На войне снова ВСУ терпит невосполнимые потеры : MY.UA 08:01
- Двое бойцов ВСУ подорвались на Донбассе, еще один получил огнестрельное ранение : MY.UA 08:01
- Сутки в ООС: Боевики 8 раз нарушили перемирие : 112.ua 08:00
- Двое украинских военных погибли. Оккупанты на Донбассе 8 раз нарушили "тишину" : MY.UA 07:46
- 07:29 13.11.2021 Двое украинских военнослужащих погибло, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве, еще один ранен за сутки на Донбассе : Интерфакс-Україна 07:45
- ООС: вооруженные силы РФ нарушили "режим тишины" 8 раз, погибли два украинских военных, один получил ранения : ПрессОрг24 07:44
- Сутки на Донбассе: двое погибших бойцов и один раненый : Українська правда 07:41
- ООС: вооруженные силы РФ нарушили "режим тишины" 8 раз, погибли два украинских военных, один получил ранения : Українські національні новини 07:32
- Двое украинских военных погибли. Оккупанты на Донбассе 8 раз нарушили "тишину" : Сегодня.ua 07:16
- На Донбассе подорвавшись погибли двое украинских военных (Фото) : Днепр Час 06:30