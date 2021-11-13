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Сутки на Донбассе: двое погибших бойцов и один раненый

Сутки на Донбассе: двое погибших бойцов и один раненый (21)

Українська правда 2021.11.13 07:41
Суббота, 13 ноября 2021, 07:34 фото: штаб ООС За сутки 12 ноября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, двое военнослужащих погибли, взорвавшись на неизвестном устройстве, еще один - получил ранение. Источник: штаб ООС Детали: В районе населенного пункта Зайцево враг дважды открывал огонь. В общем, наемники применяли гранатометы различных систем, минометы, пулеметы и другое стрелковое оружие.
ГРАНАТОМЕТ, ОБСТРЕЛ, ПУЛЕМЕТ, ДОНБАСС, КАЛИБР, ОГОНЬ, Украина, Россия, Луганск, Минск, Крым
2021.11.13 (21)

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