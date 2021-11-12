В Николаевской области за сутки вакцинировали 7674 человека (123)

Николаевский центр журналистских расследований 2021.11.13 18:12

В Николаевской области по состоянию на 13 ноября всего вакцинировано 585 169 человек, за минувшие сутки - 7674 человека. Об этом сообщается на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook. Желающих прививали препаратами: CORONAVAC - 2532 (1 доза - 1201; 2 доза - 1331); COMIRNATY - 3894 (1 доза - 1239; 2 доза - 2655); ASTRAZENECA - 755 (1 доза - 291; 2 доза - 464); MODERNA - 493 (1 доза - 365; 2 доза - 128).

ВАКЦИНАЦИЯ, ВАКЦИНА, ДОЗА, ПРИВИВКА, МИНЗДРАВ, СЕРТИФИКАТ, Украина