"Отказался от переливания крови": адвокат Саакашвили сделал заявление о "драматическом исходе" (14)

GlavPost.Com 2021.11.12 20:39

12 ноября, 2021 Саакашвили голодает уже 43-й день Адвокат Саакашвили рассказал о его состоянии здоровья Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили очень слаб, но голодовку продолжает. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Садзаглишвили, пишет издание Грузия Онлайн. "Состояние здоровья Саакашвили осталось прежним, он слаб, и самое главное, что в этой фазе голодовки мы уже стоим перед непредсказуемой ситуацией, не

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