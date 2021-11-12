ЕС обсуждает с авиакомпаниями прекращение рейсов с мигрантами в Беларусь (5)

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- Искусственный кризис, автор которого Путин, а цель - весь Евросоюз, - Монастырский о мигрантах : 24 канал 02:00
- В МИД Беларуси заявили, что отправили обратно на родину около двух тысяч мигрантов : Позиция 01:42
- 00:35 13.11.2021 Минск готов пойти на крайние меры в случае новых санкций ЕС - МИД Беларуси : Интерфакс-Україна 01:30
- НАТО осуждает гибридную атаку Беларуси против Польши, Литвы и Латвии : Новое Время 01:16
- Ноябрь, 13 в 1:02 Прямых угроз нет, но мы готовы: глава МВД о миграционном кризисе на границе : ICTV Факти 01:07