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ЕС обсуждает с авиакомпаниями прекращение рейсов с мигрантами в Беларусь

ЕС обсуждает с авиакомпаниями прекращение рейсов с мигрантами в Беларусь (5)

Народный Корреспондент 2021.11.12 18:13
В рамках мер по преодолению миграционного кризиса, развязанного режимом Беларуси на границах со странами ЕС, Еврокомиссия прилагает активные усилия для установления прямых контактов с международными авиаперевозчиками с целью остановить перелеты мигрантов из стран Ближнего Востока в Минск. Об этом в Брюсселе во время брифинга для прессы рассказала представитель Еврокомиссии Дана Спинант. "В рамках реагирования на кризис, развязанный белорусским режимом, мы
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2021.11.13 (5)

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