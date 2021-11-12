ЕС обсуждает с авиакомпаниями прекращение рейсов с мигрантами в Беларусь (5)

Народный Корреспондент 2021.11.12 18:13

В рамках мер по преодолению миграционного кризиса, развязанного режимом Беларуси на границах со странами ЕС, Еврокомиссия прилагает активные усилия для установления прямых контактов с международными авиаперевозчиками с целью остановить перелеты мигрантов из стран Ближнего Востока в Минск. Об этом в Брюсселе во время брифинга для прессы рассказала представитель Еврокомиссии Дана Спинант. "В рамках реагирования на кризис, развязанный белорусским режимом, мы