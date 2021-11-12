В киевских электричках начнут проверять COVID-сертификаты и ПЦР-тесты, - "Укрзалізниця" (20)

2021.11.13 (20)2021.11.12 (38) →
- В Киевской области заработали новые карантинные правила для транспорта: кто может ездить : Завтра.UA 11:17
- 13.11.2021 10:58 Карантин в Киевской области: стало известно, кто сможет пользоваться общественным транспортом : MIGnews.com.ua 11:09
- На Киевщине вступили в силу новые карантинные правила : SiteUA 11:03
- В Киевской области заработали новые карантинные правила для транспорта: кто может ездить : Известия в Украине 10:47
- На Киевщине вступили в силу новые карантинные правила : RUpor.info 10:43
- В Киевской области вступили в силу новые ограничения в общественном транспорте : Подробности.ua 10:41
- Новые правила в транспорте на Киевщине: нужно иметь ковид-сертификат или тест : УП: Економічна правда 10:34
- На Киевщине вступили в силу запреты на проезд в общественном транспорте : Lenta.ua 10:08
- Только COVID-безопасные: В Киевской области изменились правила перевозки пассажиров : ForUm 09:35
- 13 ноября, 2021, 09:05 Усиление карантина: В Киевской области вводятся новые правила перевозок : Zik 09:17
- Карантин ужесточают: какие ограничения будут действовать с 13 ноября в транспорте : Politeka 09:11
- Карантин ужесточают: какие ограничения будут действовать с 13 ноября в транспорте : MY.UA 09:01
- С сегодняшнего дня на Киевщине действуют новые карантинные ограничения для проезда в общественном транспорте : ПрессОрг24 07:44
- С сегодняшнего дня на Киевщине действуют новые карантинные ограничения для проезда в общественном транспорте : DailyUA 07:26
- С сегодняшнего дня на Киевщине действуют новые карантинные ограничения для проезда в общественном транспорте : Українські національні новини 07:17
- На Киевщине вводятся новые карантинные правила - что изменится : Укринформ 06:02
- На Киевщине вступили в силу новые карантинные правила : MY.UA 05:46
- Новые правила в транспорте на Киевщине: нужно иметь ковид-сертификат или тест : Українська правда 00:41
- Кузин считает, что у украинцев есть шансы не провести Новый год в "красной" зоне : Газета День 00:27