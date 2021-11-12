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В киевских электричках начнут проверять COVID-сертификаты и ПЦР-тесты, - "Укрзалізниця"

В киевских электричках начнут проверять COVID-сертификаты и ПЦР-тесты, - "Укрзалізниця" (20)

Новости Ю 2021.11.12 22:27
Проезд во всех пригородных электропоездах Киевской области будет возможен при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19, отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или отрицательного экспресс-теста на COVID-19, сделанного не более чем за 72 часа до рейса. Источник: gordonua.com "Укрзалізниця" предупредила, что в случае отсутствия одного из указанных документов пассажир может быть снят с рейса правоохранителями.
ВАКЦИНАЦИЯ, ТЕСТ, ЭЛЕКТРИЧКА, ТРАНСПОРТ, ОБЛАСТЬ, ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ, Киев, Украина
2021.11.13 (20)

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