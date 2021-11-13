Одесситов ждет солнечная суббота (22)

УСИ Одесса 2021.11.13 08:25

13 ноября 2021, 08:14 Днем в субботу в Одессе будет облачно с прояснениями, дожди не прогнозируются. Температура воздуха поднимется до 11 градусов Цельсия. Об этом сообщает корреспондент Украинской Службы Информации со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей. 13 ноября в Одессе прогнозируется облачная погода с прояснениями. Температура воздуха днем составит +9…+11°С тепла. Ветер будет юго-западный, 7-12 м/с.