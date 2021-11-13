13 ноября 2021, 22:40 Военный Польши погиб на границе с Беларусью: командование Войска польского раскрыло детали (240)

Dialog.ua 2021.11.13 23:27

На участке польско-белорусской границы, которая подверглась нападению мигрантов, погиб военнослужащий Польши. Польский военнослужащий погиб при защите границы, которую штурмуют мигранты со стороны Беларуси. Информацию подтвердило в Twitter командование 17-й механизированной бригады Войска польского, в которой состоял на службе покойный, передает Диалог.UA. Сообщается, что военный скончался, получив огнестрельное ранение со своего

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