12.11.2021 10:32 Франция не будет закрывать границы для украинцев: какие условия въезда (3)

MIGnews.com.ua 2021.11.12 10:39

Франция оставит свои границы открытыми для украинских туристов после того, как ЕС исключил Украину из списка безопасных для путешествий стран. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. "Франция приняла решение оставить границы открытыми для украинцев, которые прошли полный курс вакцинации", - отметил глава МИД. Так, теперь путешествия во Францию возможны при условии полной вакцинации