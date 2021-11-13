Белорусские силовики не дают мигрантам уйти: свежее видео с границы с Польшей (115)

MY.UA 2021.11.13 16:46

13 ноября, 14:33 Белорусские силовики запрещают группе мигрантов покинуть приграничные с Польшей районы. Об этом сообщает Telegram-канал "МотолькоПомоги". На кадрах видео видно, что на границе между Польшей и Беларусью застряли мигранты, среди которых - 50 человек, которые недавно покинули Минск. Мигранты говорят, что польские силовики не разрешают им пересечь границу, а белорусские не позволяют покинуть приграничные районы.

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