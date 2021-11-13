Судьба Петракова в сборной Украины зависит от матча против Боснии и Герцеговины - СМИ (141)

УНИАН 2021.11.13 16:47

16:47, 13.11.21 Александр Петраков может как продолжить работу с командой, так и покинуть ее. Александр Петраков / фото REUTERS Будущее исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины Александра Петракова зависит от результата матча квалификации ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua. По информации источника, в случае неудачного результата Петраков покинет

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