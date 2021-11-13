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Коронавирус в Украине: за сутки прибавилось более 23 тысяч больных

Коронавирус в Украине: за сутки прибавилось более 23 тысяч больных (23)

Парламент.UA 2021.11.13 10:10
В частности, заболело 1622 ребенка и 436 медиков Автор: Валерия Пепеля 13 ноября 2021, 10:05 За сутки 12 ноября в Украине зафиксировано 23 572 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщили в Минздраве Украины. Также за минувшие сутки: госпитализированы - 4 564 человека; летальных исходов - 695; поправилось - 25 415 человек. Наибольшее количество подтвержденных новых случаев зарегистрировано в
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2021.11.13 (23)

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