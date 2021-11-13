Коронавирус в Украине: за сутки прибавилось более 23 тысяч больных (23)

2021.11.13 (23)2021.11.12 (1) →
- В Петербурге оценили возможность ввода допограничений по COVID-19 в декабре : Микола.net 14:06
- COVID-19. В Украине алкая бы одной дозой вакцинировали 12 млн человек, за сутки - 300 000 : Ukr-Today.com 13:52
- В ВОЗ раскритиковали бустерную вакцинацию. ВИДЕО : Экономические новости 13:34
- Пандемия COVID в Запорожской области: 899 новых случаев и 52 смерти : Запорожские вести 13:05
- Одну дозу COVID-вакцины получили 12 млн украинцев : Ukr-Today.com 12:52
- - 13 ноября 2021 10:08 Одну дозу COVID-вакцины получили 12 млн украинцев : EconomistUA 12:34
- В Украине 23 572 случая COVID-19 в сутки : Газета День 12:27
- Более 12 млн украинцев получили одну дозу вакцины против COVID-19 : Аргументы и Факты Украина 12:09
- За сутки почти 300 тыс. человек! Темпы вакцинации против коронавируса растут : Гуру.ua 11:41
- Одну дозу COVID-вакцины получили 12 млн украинцев : SiteUA 11:03
- Количество прививок от Covid-19 в Украине достигло почти 300 тысяч за сутки : ПрессОрг24 10:44
- Количество прививок от Covid-19 в Украине достигло почти 300 тысяч за сутки : Українські національні новини 10:32
- Одну дозу COVID-вакцины получили 12 млн украинцев : DailyUA 10:26
- Коронавирус в Украине: за сутки прибавилось более 23 тысяч больных : Парламент.UA 10:10
- Более 23 тыс. украинцев заболели COVID-19 за сутки, почти 700 - умерли : Телеканал "Дом" 09:49
- Одну дозу COVID-вакцины получили 12 млн украинцев : Bigmir)net Новости 09:40
- Одну дозу COVID-вакцины получили 12 млн украинцев : MY.UA 09:31
- В Украине за сутки 695 умерших от СOVID-19 : Капитал 09:21
- За сутки в Украине против COVID-19 вакцинировали почти 300 тысяч человек : Вести.ua 09:16
- В Украине за сутки 23 572 заболевших COVID-19, 695 умерло : Iнше ТВ 09:07
- В Украине за сутки - 23 572 случая коронавируса : MY.UA 08:46
- В Украине за сутки - 23 572 случая коронавируса : Укринформ 08:32
- 13 ноября 2021, 08:12 В Донецкой области выявили 1010 новых случаев COVID-19, в Луганской - 339 : Восточный Вариант 08:16