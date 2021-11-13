Палач "ДНР" на службе СБУ: Асеев рассказал, кто и почему сдал Куликовского (73)

Вести-UA 2021.11.13 12:55

Асеев рассказал, как шла работа по задержанию Дениса Куликовского Инна Волева, Вести-UA.net Сегодня, 12:45 / Автор: Главред Украинские спецслужбы некоторое время использовали задержанного коменданта донецкой тюрьмы Изоляция Дениса Куликовского как агента, рассказал бывший узник "ДНР" Станислав Асеев. В эфире канала Украина 24 отвечая на вопрос ведущего об использовании спецслужбами Украины Куликовского как агента, Асеев ответил: "Вероятнее

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