Baykar заказал у "Ивченко-Прогресс" двигатели для новых ударных беспилотников (5)

Акцент.zp.ua 2021.11.12 10:10

12.11.2021 09:40 Запорожское государственное предприятие "Ивченко-Прогресс" получило заказ от турецкой компании Baykar на производство двигателей АІ-322Ф та АІ-25ТЛТ для новых перспективных боевых беспилотников. Договор был подписан вчера, сообщает Акцент со ссылкой на Милитарный портал Соглашение по покупке украинских реактивных двигателей было заключено между "Ивченко-Прогресс" и Baykar 11 ноября, в Стамбуле в рамках международной

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