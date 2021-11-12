Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Baykar заказал у "Ивченко-Прогресс" двигатели для новых ударных беспилотников

Baykar заказал у "Ивченко-Прогресс" двигатели для новых ударных беспилотников (5)

Акцент.zp.ua 2021.11.12 10:10
12.11.2021 09:40 Запорожское государственное предприятие "Ивченко-Прогресс" получило заказ от турецкой компании Baykar на производство двигателей АІ-322Ф та АІ-25ТЛТ для новых перспективных боевых беспилотников. Договор был подписан вчера, сообщает Акцент со ссылкой на Милитарный портал Соглашение по покупке украинских реактивных двигателей было заключено между "Ивченко-Прогресс" и Baykar 11 ноября, в Стамбуле в рамках международной
ДВИГАТЕЛЬ, ИВЧЕНКО, СТАМБУЛ, ПРОГРЕСС, ТУРЦИЯ, МОТОР, Кулеба, Кравченко, Baykar Makina, Ивченко-Прогресс, Мотор Сич, Украина, Стамбул, Турция, Запорожье
2021.11.13 (5)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2021
© InfoStream, 2021