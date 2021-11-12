Baykar заказал у "Ивченко-Прогресс" двигатели для новых ударных беспилотников (5)

Акцент.zp.ua 2021.11.12 10:10
12.11.2021 09:40
Запорожское государственное предприятие "Ивченко-Прогресс" получило заказ
от турецкой компании Baykar на производство двигателей АІ-322Ф та АІ-25ТЛТ
для новых перспективных боевых беспилотников.
Договор был подписан вчера, сообщает Акцент со ссылкой на Милитарный портал
Соглашение по покупке украинских реактивных двигателей было заключено между
"Ивченко-Прогресс" и Baykar 11 ноября, в Стамбуле в рамках международной
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